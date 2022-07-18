تحت شعار «الوعي وبناء الإنسان» .. انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم

ينطلق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته السابعة عشرة اليوم الإثنين بمشاركة 75 دار نشر وأكثر من 300 متحدث ومحاضر يلتقون ضمن 75 فعالية ثقافية، بحسب وكالة رويترز.

يقام المعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين ويستمر حتى الثامن والعشرين من يوليو الجاري.

يستضيف المعرض مجموعة من الكتاب والنقاد والمفكرين أمثال إبراهيم عبد المجيد وريم بسيوني وعمر طاهر ومحمد صادق وشريف عارف إضافة إلى الضيوف العرب.

وقال محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية لرويترز، إن النسخة الحالية من المعرض ستشهد عودة الجمهور للفعاليات الثقافية على عكس النسخة الماضية التي كانت فعالياتها عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أنه سيتم تسليط الضوء على الإبداع السكندري بشكل خاص من خلال ندوة لتكريم عدد من المبدعين الحاصلين على جوائز الدولة مؤخرا من أبناء الإسكندرية وكذلك تخصيص مساحة منفصلة لفنون وإبداعات الطفل.

يحتفي المعرض يوم 21 يوليو بالكاتب والروائي الراحل خيري شلبي في ندوة تشارك فيها ريم خيري شلبي والناقد إيهاب الملاح ومحمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

كما يخصص المعرض جلسة للحديث عن الترجمة الأدبية في 23 يوليو يتحدث فيها المترجم هشام فهمي والكاتبة خميلة الجندي والمترجمة رولا عادل.

ويتضمن البرنامج أيضا لقاء مع أبطال وصناع مسلسل (جزيرة غمام) الذي عرض في شهر رمضان للمؤلف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

وكذلك جلسة بعنوان (من الكتاب للشاشة) عن تحويل الأعمال الأدبية إلى دراما تلفزيونية وسينمائية يتحدث فيها الصحفي أحمد الدريني والباحث والمراجع التاريخي أيمن عثمان والشاعر والكاتب سامح عثمان.