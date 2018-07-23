تحت شعار ابني بلدك.. فرص عمل متميزة بمشروع شرق بورسعيد

أمانى العزازي في إطار جهود محافظة بورسعيد لتوفير فرص عمل متميزة لشباب المحافظة وتحت شعار ابني بلدك، تعلن محافظة بورسعيد توفير فرص عمل بمشروعات تحالف اتحاد شركات المقاولون العرب وأوراسكوم العالمية والعاملة بمشروع شرق بورسعيد، وذلك لأبناء محافظة بورسعيد فقط.وتشمل الوظائف المطلوبة للمهند

أمانى العزازي





في إطار جهود محافظة بورسعيد لتوفير فرص عمل متميزة لشباب المحافظة وتحت شعار ابني بلدك، تعلن محافظة بورسعيد توفير فرص عمل بمشروعات تحالف اتحاد شركات المقاولون العرب وأوراسكوم العالمية والعاملة بمشروع شرق بورسعيد، وذلك لأبناء محافظة بورسعيد فقط.

وتشمل الوظائف المطلوبة للمهندسين: (مهندسي ميكانيا- شبكات- كهرباء باور– مدني– شبكات إطفاء) برواتب تبدأ من 7 آلاف، وتصل إلى 12 ألف جنيه شهريًّا حسب الخبرة وأوقات العمل الإضافية.

فيما تتضمن الوظائف المطلوبة للأعمال الفنية (حداد– نجار- لحام- فورمجي- سائقين بجميع أنواعهم– بحار- عمال– أفراد أمن) بأجور تبدأ من خمسة آلاف جنيه.

وأكدت المحافظة، فى بيان لها على تطبيق قانون العمل الجديد، للسادة المتقدمين لهذه الوظائف، ويقر قانون العمل الجديد بعدد ساعات للعامل لا تتجاوز 9 ساعات يوميًّا مقسمة إلى خمس ساعات عمل متواصلة يعقبها ساعة راحة ثم يستأنف العمل لمدة 3 ساعات.

وفي حال إضافة ساعات عمل إضافية يُحسب أجر إضافي نظير هذه الساعات، وفي كل الأحوال لا يتعدى عدد ساعات العمل اليومية مضافًا إليها ساعات العمل الإضافية 12 ساعة يوميًّا، وللعامل يوم إجازة أسبوعيًّا، وفي حال العمل في يوم الإجازة يكون هذ اليوم بأجر مضاعف، وتقوم الشركة بتوفير عدد من المزايا وتتضمن التأمين الاجتماعي والصحي ووجبات غذائية ووسيلة انتقال.

ويهيب محافظ بورسعيد بأبناء المدينة الباسلة الشرفاء باقتناص هذه الفرص المتميزة الممنوحة لأبناء المحافظة من أجل بناء بلادهم ونيل شرف المشاركة في واحدة من أهم مشروعات مصر العملاقة على مر التاريخ.