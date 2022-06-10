تحت رعاية رئيس الوزراء.. معرض The BIG 5 CONSTRUCT EGYPT يعود للانعقاد في يونيو

أعلنت شركة DMG Events، عن انعقاد نسخة جديدة من معرض BIG 5 CONSTRUCT EGYPT خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم. يهدف المعرض إلى جمع بين القادة والمستوردين لخلق معاً السوق المتنامي لمشروعات قطاع الإنشاءات في مصر.

يُقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، ويُعد الفعالية الوحيدة في قطاع الإنشاءات المدعومة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية. كما تشارك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية للمرة الأولى في المعرض ويفتتح المعرض وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.

خلال المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن المعرض، ناقشت شخصيات بارزة في القطاع مثل عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية ومحمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات وأحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، ومحمد طارق كامل، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا في شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC Group Offshore، و مصطفى قزامل، العضو المنتدب لشركة ASGC، ومحمد كازي – نائب الرئيس لشؤون الإنشاءات في شركة dmg Events.

وحول أهمية المعرض قال عاطر حنورة: “إن المعرض فرصة لإلتقاء كافة شركات المقاولات بمختلف حجم الأعمال وما ينتج عنه من نقاشات تعزز درجة الإبتكار وتبادل المعلومات وعرض شراكات نحو تنفيذ مزيد من المشروعات سواء للحكومة أو للقطاع الخاص في مصر”.

هدف معرض BIG 5 CONSTRUCT EGYPT المُتمثل في تعزيز جهود القطاع ووضع الاقتصاد المصري ككل، والقطاع العقاري خصوصًا والاستثمارات الحكومية فيه التي تتجاوز 450 مليار دولار، سواء في المشاريع المُخطط لها أو قيد التنفيذ.

صرح محمد كازي، نائب رئيس الشركة لقطاع الإنشاءات في DMG Events: “منذ نسخته الأولى، دعم معرض BIG 5 CONSTRUCT EGYPT خطط مصر للنمو والتوسع، عبر إدارة المناقشات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك عبر العمل على مد قنوات التواصل بين الأطراف المعنية، وجذب الموردين الدوليين إلى مصر، وتطوير المواهب المحلية، وتقديم حلول مبتكرة وجديدة ومستدامة، من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية في المنطقة للتقدم نحو تحقيق رؤية مصر 2030”.

وأضاف كازي: “تتميز مصر بكونها سوق رائعة تستمر في الازدهار، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا النجاح. وسنواصل تعزيز التزامنا تجاه الصناعة ومصر، ونتطلع إلى حشد سوق البناء العالمي هنا في القاهرة هذا الشهر”.

وعلق مصطفى قزامل، العضو المنتدب لشركة ASGC مصر، على المعرض فقال: “بحلول نهاية هذا العقد، من المتوقع أن يُشكل سوق الإنشاءات المصري 30% من إجمالي حجم الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتسم قطاع الإنشاءات بالحيوية ويتضاعف حجمه باطراد، لذا تزداد أهمية أن يكون لقادته القدرة على الالتقاء وإجراء محادثات بناءة من خلال هكذا فعاليات، ما يُعظم العائد التنموي للقطاع على الاقتصاد الوطني ككل”.

ويجمع معرض BIG 5 CONSTRUCT EGYPT خبراء القطاع تحت سقف واحد، ويشهد المعرض على وجود دولي للعارضين والمشتريين من جميع أنحاء أفريقيا لمناقشة الفرص العابرة للحدود ومن المقرر أن يلتقي الوزراء وقادة المشاريع وداعمي الابتكار ورواد الأعمال مرة أخرى لتبادل الأفكار وتحفيز التغيير في أهم تجمع لمجتمع الإنشاءات والبنية التحتية في مصر، The BIG 5 CONSTRUCT EGYPT.

ويهدف المعرض إلى الجمع بين مجتمعات الاستثمار والبنية التحتية، وتعزيز حوار الابتكار وتطوير شراكات جديدة. ولهذا الغرض، سيعرض أكثر من 230 عارضا من 21 دولة أحدث منتجاتهم وتقنياتهم وخدماتهم بما في ذلك الآلات والمركبات النباتية، ومواد وأدوات البناء، وخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والديكورات الداخلية للمباني والتشطيبات، وحلول المباني الذكية، وسيتمكن الزوار من العثور على ما يبحثون عنه تحت سقف واحد.

كما يستضيف المعرض أيضًا نقاشات التطوير المهني المستمر (CPD ) مجانية ومعتمدة في العديد من المجالات، بما في ذلك “المباني الخضراء وتغير المناخ”، و”التحديات في تخطيط مشاريع البنية التحتية” ، و”كيفية زيادة إنتاجيتك باستخدام BIM” ، و”تطبيق معايير FM من مرحلة التصميم” و “مكتب إدارة المشاريع الاستراتيجي: تحويل تسليم مشاريع البناء”. وسيتم تقديم أكثر من 20 جلسة في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والاستدامة.

يعود مؤتمر BIG 5 CONSTRUCT للقيادة في نسخته الثانية وحيث يجمع قادة الصناعة لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار لوضع خطط من شأنها أن تساعد في تحويل المدن والبنية التحتية في مصر، وتحضير الأمة للمستقبل. وسيتضمن جدول الأعمال الرفيع المستوى خطابا رئيسيا يلقيه وزير الدولة في مكتب رئيس الدولة المسؤول عن الاقتصاد والاستثمار في زنزبار، المعالي مودريك سوراغا حيث سيكون الحضور حصري وعن طريق دعوات خاصة فقط.

وبالإضافة إلى المعرض، تستضيف شركة dmg أيضا جوائز The Big 5 Egypt Impact، التي تحتفي بالأفراد والمنظمات والمشاريع لأفكارهم المبتكرة وجهودهم المستمرة لدفع عجلة التنمية والتحول في مصر. ومن بين الفئات المتنافسة لهذا العام جائزة أفضل قائدة بناء للعام، وأفضل مبادرة مستدامة للعام، وجائزة الابتكار للعام، وجائزة أفضل مبادرة للمدن الذكية للعام. سيقام حفل الجوائز في اليوم الأخير من المعرض ويمكن العثور على قائمة تضم 104 متأهل للمرحلة النهائية على الموقع الإلكتروني للمعرض.

يفتتح معرض THE BIG 5 CONSTRUCT EGYPT أبوابه في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2022 في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC). هذا الحدث مجاني للمتخصصين في هذا المجال والتسجيل متاح عبر الإنترنت فقط في www.thebig5constructegypt.com. أوقات العرض من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 5:00 مساء يومياً.