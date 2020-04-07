تحت تهديد السلاح.. ضبط 5 أشخاص سرقوا صيدلية بالمرج

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة إحدى الصيدليات بالقاهرة تحت تهديد السلاح، وألقت القبض على 5 أشخاص متورطين فيها، وتمكنت من إعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب صيدلية كائنة دائرة القسم، عن واقعة السرقة.

قال في البلاغ إنه أثناء تواجده بالصيدلية محل عمله، حضر إليه 4 أشخاص، وادعوا شعور أحدهم بحالة إعياء وطلبوا منه إحضار بعض الأدوية له.

وأضاف أنه أثناء ذلك فوجئ بأحدهم بإشهار سلاح ناري كان بحوزته وتهديده.

واستولوا على مبلغ مالى، جهاز كمبيوتر محمول “لاب توب”، هاتف محمول، هارد ديسك، ولاذوا بالفرار مستقلين مركبة “توك توك”.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم أثناء استقلالهم مركبة “توك توك”، المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها، وضُبط فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- طبنجة صوت و4 طلقات صوت، المستخدمين في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بسرقته بالإكراه.

على جانب آخر، ألقت مباحث الإسكندرية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، لممارسة نشاط إجرامي بمجال السرقة.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، مزاولة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، نشاطًا إجراميًا بمجال السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأقرا بإرتكاب 6 وقائع سرقة، وبإرشادهما ضبط المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.