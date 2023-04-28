«تحت الوصاية» يتخطى 61 مليون مشاهدة في رمضان

أعلنت صباح اليوم شركة ميديا هب للمنتج سعدي – جوهر ، المنتجة لمسلسل ” تحت الوصاية” بطولة النجمة منى زكي في موسم رمضان هذا العام والذي أشاد به الجمهور والنقاد بمواقع التواصل الاجتماعي وقدم خلال 15 حلقة فقط ، عن تخطي المسلسل 61 مليون مشاهدة بقناة dmc في الموسم الرمضاني 2023 وذلك عبر حسابها الرسمي ب” انستجرام” .

ويتناول المسلسل معاناة الأرملة حنان التي جسدت دورها منى زكي، بعد وفاة زوجها مع قانون الوصاية على الأبناء، الذي يكون المسؤول عنهما الجد بعد وفاة الزوج.

ونشرت الشركة المنتجة، البوستر الدعائي لمسلسل تحت الوصاية، عبر إنستجرام، معلقة: «تحت الوصاية يتخطى 61.6 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان».

يذكر أنّ مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.