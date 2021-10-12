«تحتضن الجميع بلا عوائق».. متحدث الرئاسة: مصر لم تستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز أوروبا (فيديو)

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة إن مصر بها نحو 6 ملايين لاجيء لا يعيشون في مخيمات، وإنما يعيشون مثل المصريين، مؤكدا أن مصر لم تستخدم ورقة الهجرة غير الشرعية لابتزاز أوروبا ، فهي تحتضن الجميع بدون أي عوائق، ولم تكن معبرا لهم إليها.

وأوضح أن قادة دول تجمع فيشجراد يعتبروا مصر هي صمام الأمان في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا كما أن الجلسات المغلقة التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و رؤساء المجر و التشيك و سلوفاكيا و بولندا استمر عدة ساعات و الذي كان يتم عن تقدير كبير جدا للرئيس السيسي .

و قال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد إن تجمع فيشجراد لا يعتبر مصر شريك فقط وإنما حليف كما ان الرئيس المجري قال إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حليف قوي في المنطقة.

وأضاف راضي أن قمة تجمع فيشجراد حرصت على الاستماع للرئيس السيسي في الاستراتيجية المصرية الناجحة في التعامل مع خطر الإرهاب ، وعمل مقاربة شاملة ليست أمنية وعسكرية فقط بل قامت على أبعاد كثيرة منها اجتماعية وثقافية وتصحيح المفاهيم الدينية ونشر ثقافة تقبل الآخر .

و تابع راضي : ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقف إطلاق النار في غزة جهد أشاد به العالم، وجهود مصر في ملف الهجرة الشرعية أشادوا به، وأن مصر منذ عام 2016 لم تسجل حالة واحدة هجرة غير شرعية لسواحل أوروبا .

و أضاف راضي أن مصر بها نحو 6 ملايين لاجيء لا يعيشون في مخيمات، وإنما يعيشون مثل المصريين، مؤكدا أن مصر لم تستخدم هذه الورقة لابتزاز أوروبا ، فهي تحتضن الجميع بدون أي عوائق، ولم تكن معبرا لهم لأوروبا .

وأشار إلى أن الرئيس المجري أكد التعاون مع مصر في مجالات معالجة وتحلية المياه، وأوضح الرئيس السيسي أن مصر أنفقت 80 مليار دولار من أجل إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر وهو رقم كبير جدا .