تحالف« Jakob» MacFarlane / Rafaat Miller Consulting / Artelia» بفوز بتصميم مقر الجامعة الفرنسية

فاز تحالف ما بين Jakob + MacFarlane / Rafaat Miller Consulting / Artelia، بأفضل تصميم معماري لتنفيذ مقر الجامعة الفرنسية.

وتم إختيار أفضل تصميم بمعرفة لجنة عليا مشتركة من مصر وفرنسا .



وجاء هذا الاختيار بعد عدة تقييمات متعمقة وتقييمات إبداعية بقيادة جهات التعليم العالي المصري والفرنسي.

ويعبر التصميم الفائز عن رؤية الجامعة في أن تكون مسؤولة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال دمج العديد من الأساليب الذكية.

كما راعى التصميم ان يكون الحرم الجامعي صديقًا للبيئة بما يتماشى مع الرؤية التي دعت إليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2050.



ويتكون التصميم من مجموعة من المباني ، تعبر عن حالة تلاقي إنساني ، فمنها ما هو مخصص للتعليم ، وسكن الطلاب ، والمطاعم ، ومناطق الترفيه ، والمناطق الرياضية ، والإدارة.



وتبلغ مساحة المباني الإجمالية 32725 متر مربع وذلك علي مسطح 30 فدانًا مما يوفر مساحة كبيرة للمرافق الخارجية وبيئة المعيشة.



وكانت الجامعة البريطانية الفرنسية قد طرحت مسابقة للتصميم المعماري للحرم الجديد في ديسمبر ٢٠٢٠ لاختيار أفضل تصميم لمقر الجامعة الجديد شارك فيها مشاركون بارزون.

ويأتي ذلك في إطار خطة التنمية الاستراتيجية الطموحة للجامعة الفرنسية بمصر ، وبدعم من الحكومتين المصرية والفرنسية.

وستنشئ الجامعة الفرنسية بمصر (UFE) حرمًا جامعيًا جديدًا في مدينة الشروق ، بالقاهرة ، وذلك لاستيعاب 3000 طالب بحلول عام 2028.



وقال د. دينيس دربي رئيس الجامعة الفرنسية بمصر، إن الحرم الجامعي الجديد يعد معلمًا هامًا يعكس طموح الجامعة الفرنسية في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في التعليم العالي في مصر.

وأعرب عن سعادته لاختيار اتحاد Jakob + MacFalarne / Rafaat Miller Consulting / Artelia لتصميم المقز الذي يهدف إلى إنشاء نموذج متفرد للمنشآت التعليمية التي تستهدف بناء الإنسان وخلق بيئة متطورة للتعلم والتطوير الشخصي.

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وأشار الي ان الحكومة المصرية ستمول بناء الحرم الجامعي، كما تم توفير قرض سيادي من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 12 مليون يورو لتمويل الدراسات الخاصة بالحرم الجامعي وأعمال البناء وتوفير التجهيزات والمعدات التقنية والعلمية للحرم الجامعي.

كما تساهم في المشروع الوكاله الفرنسية للتنمية (AFD)بمنحه قدرها ٢ مليون يورو وذلك لتعظيم قدرات الجامعة وتوفير الدعم اللازم لتطبيق قواعد الحوكمة المتطورة.

يذكر ان الجامعة الفرنسية بمصر في تأسست في عام 2002 ، وهي مؤسسة للتعليم العالي تخضع لإشراف مزدوج من وزارتي التعليم العالي المصرية والفرنسية.

وتعد الجامعة الفرنسية مؤسسة متعددة التخصصات ، تمنح درجات علمية في العلوم الهندسية وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والإدارة والعلوم الاجتماعية والهندسة المعمارية واللغات التطبيقية.