تحالف «Imda» يتقدم لـ«إيتيدا» للمنافسة على رخص التوقيع الإلكتروني

تقدم تحالف مكون من 5 شركات عاملة فى مجال حلول التكنولوجيا المالية إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، للمنافسة على إحدى الرخص الثلاث المطروحة فى نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني بالسوق المحلية.

وقال أحمد حمودة، الشريك المؤسس لشركة «ثاندر»، إنها تقود تحالفا تحت اسم «Imda»، يضم كلا من «ثاندر تكنولوجي القابضة»، و«ديجتيال فاينانس Dfin»، و«ديجيفايد»، وبطاقة المصرية (MDP)، وبابليك بارتنرز للوساطة التأمينية (PPIB). أحمد حمودة الشريك المؤسس لشركة «ثاندر»

وأوضح حمودة فى تصريحات لـ«المال» أن أمس الإثنين كان آخر موعد لتقديم الشركات المتنافسة عروضها إلى «إيتيدا»، مؤكدا أن «ثاندر» حاولت بقدر المستطاع استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة – على حد وصفه.

وأضاف أن التحالف يستهدف من وراء تلك الخطوة تسهيل طريقة التعامل بين شركات حلول التكنولوجيا المالية والعملاء مما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ويسهم فى تمكين الفئات المهمشة ماليا خارج القاهرة، ويجعل الخدمة أداة ذات حجية قانونية معتمدة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختلفة.

كانت «إيتيدا» قد أعلنت قبل نهاية فبراير الماضي عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، على أن تبلغ قيمة الرخصة الواحدة 3 ملايين جنيه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكترونى من السلطة العليا للتصديق الإلكترونى بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

وعقدت الهيئة خلال الأيام الماضية جلسات استفسارات مع الشركات المتنافسة على الرخص للرد على المواصفات الفنية لمركز بيانات الشركة المتقدمة، وكيفية تسعير الخدمة، وطريقة احتساب إيتيدا نظام النقاط عند تقييم العروض الفنية.