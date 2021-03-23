اتصالات وتكنولوجيا

تحالف «Imda» يتقدم لـ«إيتيدا» للمنافسة على رخص التوقيع الإلكتروني

يضم 5 كيانات فى مجال التكنولوجيا المالية
محمود جمال 7:31 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 7:31 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم تحالف مكون من 5 شركات عاملة فى مجال حلول التكنولوجيا المالية إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، للمنافسة على إحدى الرخص الثلاث المطروحة فى نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني بالسوق المحلية.

وقال أحمد حمودة، الشريك المؤسس لشركة «ثاندر»، إنها تقود تحالفا تحت اسم «Imda»، يضم كلا من «ثاندر تكنولوجي القابضة»، و«ديجتيال فاينانس Dfin»، و«ديجيفايد»، وبطاقة المصرية  (MDP)، وبابليك بارتنرز للوساطة التأمينية (PPIB).

أحمد-حمودة.jpg
أحمد حمودة الشريك المؤسس لشركة «ثاندر»

وأوضح حمودة فى تصريحات لـ«المال» أن أمس الإثنين كان آخر موعد لتقديم الشركات المتنافسة عروضها إلى «إيتيدا»، مؤكدا أن «ثاندر» حاولت بقدر المستطاع استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة – على حد وصفه.

اقرأ أيضا  انتعاش مبيعات الذهب والإلكترونيات بفضل هدايا عيد الأم

وأضاف أن التحالف يستهدف من وراء تلك الخطوة تسهيل طريقة التعامل بين شركات حلول التكنولوجيا المالية والعملاء مما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ويسهم فى تمكين الفئات المهمشة ماليا خارج القاهرة، ويجعل الخدمة أداة ذات حجية قانونية معتمدة أمام المحاكم والهيئات القضائية المختلفة.

كانت «إيتيدا» قد أعلنت قبل نهاية فبراير الماضي عن طرح تراخيص جديدة للشركات لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكترونى والختم الإلكترونى والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر، وذلك لعدد 3 تراخيص على الأكثر، على أن تبلغ قيمة الرخصة الواحدة 3 ملايين جنيه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكترونى من السلطة العليا للتصديق الإلكترونى بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

اقرأ أيضا  عودة "بطيئة" لخدمات واتساب وإنستجرام وماسنجر

وعقدت الهيئة خلال الأيام الماضية جلسات استفسارات مع الشركات المتنافسة على الرخص للرد على المواصفات الفنية لمركز بيانات الشركة المتقدمة، وكيفية تسعير الخدمة، وطريقة احتساب إيتيدا نظام النقاط عند تقييم العروض الفنية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

رئيس تويتر يبيع أول تغريده له بـ 2.9 ملايين دولار

خالد بدر الدين 8:05 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

إطلاق عدد من الأقمار الصناعية من السعودية وتونس ودبي

أيمن عزام 12:09 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

التعليم العالي : 56 جامعة و215 معهدا حكوميا وخاصا وما دون ذلك كيانات وهمية تغري الطلاب (فيديو)

محمد مجدي 10:20 م, الأثنين, 22 مارس 21

المصرية للاتصالات تحصل على 900 مليون جنيه من أرباحها في فودافون مصر

المال - خاص 9:17 م, الأثنين, 22 مارس 21

فيسبوك تحظر 1.3 مليار حساب خلال 3 أشهر

المال - خاص 8:27 م, الأثنين, 22 مارس 21

«المصرية للاتصالات» و«أبطال العاشر من رمضان» توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء شبكة اتصالات بالقرية

المال - خاص 4:59 م, الأثنين, 22 مارس 21