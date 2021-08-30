تحالف «CIB» و«كوليرز» يبدآن الترويج للمنطقة التعليمية بـ«بلومفيلدز» خلال سبتمبر

يستعد التحالف الاستثمارى المكون من البنك التجارى الدولى «CIB» وشركة «كوليرز إنترناشيونال»، لبدء جولات ترويجية خلال شهر سبتمبر القادم، لجذب مستثمرين للمنطقة التعليمية التى تنوى شركة تطوير مصر تأسيسها فى مشروعها بلومفيلدز بمستقبل سيتى.

هلال: استهداف جذب مستثمرين من السوقين المحلية والخليجية.. وتعيين حاتم سليمان مستشاراً قانونياً

قال كريم هلال، المدير الإقليمى لمجموعة «كوليرز إنترناشيونال»، إن التحالف ينوى بدء الترويج محليا بخلاف أسواق إقليمية وتحديدأً فى الخليج، بهدف جمع التمويل اللازم لإنشاء المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية.

وفى أبريل الماضى، أعلنت «تطوير مصر» عن تدشين المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية بمشروع «بلومفيلدز» بـ«مستقبل سيتي» فى القاهرة الجديدة، حيث وقّعت 3 عقود بقيمة استثمارية تبلغ 3.2 مليار جنيه لإنشاء فرع لجامعة نيو جيرسى للتكنولوجيا الأمريكية (NJIT)، وإقامة مدرستين لـ»كينجز كوليدج» إنجلترا، ومدرسة لـ»نارمر أمريكان كوليدج».

وأوضح هلال فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن التحالف ينوى الترويج لدخول مستثمرين فى أسهم شركة قابضة أو مالكة للمنطقة التعليمية، تسمح للمستثمر بتملك جزء من الكيانات التابعة والعاملة فى مجال المدارس والجامعات، بجانب تنوع الاستثمارات فى أكثر من قطاع.

ولفت إلى أن التحالف يخطط فى مرحلة لاحقة لبدء الترويج فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، كما تم تعيين مكتب حاتم سليمان، لتولى مهام الاستشارات القانونية لجذب المستثمرين للمنطقة التعليمية.

وفى السابق، قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إنها خصصت90 فداناً بمشروع «بلومفيلدز» لإنشاء منطقة تعليمية، باستثمارات إجمالية 10 مليارات جنيه، تم إطلاق المرحلة الأولى منها على مساحة 39 فداناً، لإنشاء فرع لجامعة «نيو جيرسى» للتكنولوجيا الأمريكية «NJIT» بتكلفة مليارى جنيه .

وأضاف أن المرحلة تشمل أيضا فرعاً لمدرسة «كنجز كوليدج» البريطانية بتكلفة 800 مليون جنيه، وإنشاء مدرسة «نارمر أمريكان كوليدج» بتكلفة 400 مليون ، متابعاً: المرحلة الأولى تكتمل ما بين عامى 2026 و2027.

وكان كريم هلال قد قال سابقاً لـ«المال» إنه تم تقسيم المستثمرين المهتمين لعدة شرائح، الأولى محلية تضم بنوك استثمار ومصارف وكيانات التأمين ومستثمرى الملاءة المالية المرتفعة، والثانية من مستثمرى منطقة الخليج من الأفراد والمؤسسات، فيما تشمل الشريحة الأخيرة مؤسسات التمويل الدولية وصناديق الاستثمار العالمية.