تحالف 80 مطورًا عقاريًّا للحصول على أراض بشمال الرحاب

أبرم 80 مطورًا بمنطقة القاهرة الجديدة تحالفًا يضمهم في كيان واحد، للتقدم إلى وزارة الإسكان للحصول على أراضٍ بشمال الرحاب. المهندس محمد البستاني رئيس مجلس جمعية مطوري القاهرة الجديدة

قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن أبرز مهام الجمعية تشكيل تحالف كبير وإبرام استثمارات كبرى.

ونوه بأن إجمالى استثمارات أعضاء الجمعية يتخطى الـ15 مليار جنيه.

دور جمعية مطوري القاهرة الجديدة

وأوضح البستاني أن الجمعية تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية، للحصول على أراضى شمال الرحاب لإنشاء أول مشروع عمرانى متكامل للجمعية.

فى سياق متصل أكد محمد الغباشى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أهمية تطوير شكل المشروعات العمرانية شرق القاهرة؛ والعمل لإنشاء مشروعات عالمية بمصر ومنافسة الشركات العالمية الكبرى أيضًا.

وأضاف الغباشي أن أبرز المحاور التى تعمل عليها الجمعية تذليل عقبات المطورين، خاصة تلك التى تتمثل فى المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات والتسليمات.

بجانب العقبات الفنية بالمدينة، وإيجاد حلول العقبة الرئيسية المنمثلة بالمساحات الصغيرة؛ موضحًا أن القاهرة الجديدة تعد من أبرز المدن التي تلقى إقبالًا كبيرًا من قِبل العملاء.

ولفت إلى أن أبرز مهام الفترة المقبلة عقد اتحادات بين الشركات واندماجات لتنفيذ مشروعات مشتركة.

وأشار إلى أنه سيتم إبرام تعاون بين الجمعية وغرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح أنه تم وضع بنود شروط انضمام الشركات إليها.

شروط الانضمام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة

وتتمثل أبرز شروط الانضمام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة فيما يلي:

١- أن تكون متخصصة في التطوير العقارى بالقاهرة الجديدة.

٢- أن يكون للمطور سابقة أعمال وأن تحظى بسمعة طيبة بالسوق.

ونوه بأن القاهرة الجديدة تمتلك مساحة عمل ضخمة تضم 16 ألف قطعة أرض، منها بيت الوطن والنرجس.

وأكد أن العاصمة الإدارية لم تسحب البساط من غيرها من المدن الجديدة، خاصة أن عملاء عدة يفضلون الشراء بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل وفقًا لقرارات وزارة الإسكان فيما يخص القرارات المنظمة للعمل بمدينة القاهرة الجديدة.

وكشف عن مخاطبات مع المهندس أمين غنيم رئيس مدينة القاهرة الجديدة لزيادة التعاون بين الجمعية والجهاز لتسهيل الإجراءات على المطورين لتحقيق مصالح الجهاز والمطور والعميل.