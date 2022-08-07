تحالف 5 شركات تمويل عقارى يدرس طرحاً موحدًا لسندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه

يعتزم تحالف مكون من 5 شركات تمويل عقارى بالسوق المحلية إصدار برنامج موحد لسندات التوريق، بقيمة أولية تبلغ 2 مليار جنيه، بهدف تعزيز ملاءتها المالية وتقليص نسبة الديون بمحافظها وتنويع الإيرادات.

قالت مصادر مقربة من الملف، إن تحالف التمويل العقارى يضم شركات الأولى، وأملاك، وبداية، الأهلى، والمصرية (EMRC).

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن بعض شركات التمويل العقارى بحثت منذ فترة إصدار سندات توريق لمحافظها، ولكنها -بعد مناقشة الأمر مع بنوك الاستثمار المتخصصة- اصطدمت بارتفاع تكلفة الإصدار، ما دفعها لدراسة فكرة إنشاء تحالف يضم أكثر من شركة بهدف توزيع التكاليف والمخاطر.

وتابعت أن التنفيذ الفعلى للفكرة بدأ من خلال 3 شركات هي: الأولى والأهلى وأملاك، وحينها عرضت «المصرية» لإعادة التمويل العقارى، إمكانية إدارة هذا الطرح، ولكن فى مرحلة لاحقة انضمت بداية، فيما اقترحت «المصرية» المشاركة فى السندات، بإتاحة جزء من محفظتها للتوريق.

وأوضحت المصادر أن كل شركة تنوى المشاركة بجزء من محفظتها فى السندات المتوقع طرحها، فمثلًا ستعرض «الأولى» المشاركة بنحو 650 مليون جنيه فى الإصدار، كما ستتولى شركة ميريس للتصنيف الائتمانى وضع الدرجة الائتمانية للسندات المتوقع طرحها.

وذكرت المصادر أن طريقة إصدار الطرح ستشهد تقييمًا منفصلًا لكل محفظة مقدمة من شركات التحالف، ثم طرح السندات بكوبونات وعوائد مختلفة وفقًا لدرجة التقييم والمخاطر، بما يعنى أنه سيكون بمحفظة واحدة، يضم شرائح مختلفة العائد ما بين الثابت والمتغير.

مصادر: الإصدار سيكون بمحفظة واحدة تضم شرائح متنوعة العائد ما بين الثابت والمتغير

وأكدت المصادر أن التصور النهائى لتنفيذ الطرح ما زال قابلًا للنقاش، خاصة أنه يطبق لأول مرة فى السوق المصرية، وكل الاحتمالات واردة سواء باستكماله فى شكل تحالف، أو عدم التوافق على بعض التفاصيل، ما يؤدى فى النهاية لخروج بعض الشركات منه.

«مصر كابيتال» فى صدارة بنوك الاستثمار المهتمة بإدارة الفكرة وسط اهتمام مصرفى

وعلمت «المال» أن شركة مصر كابيتال كانت من أوائل بنوك الاستثمار التى اهتمت بإدارة هذا النوع من سندات التوريق، والذى يطرح لأول مرة فى السوق المحلية بهذا الشكل، كما وافقت عدة بنوك منها «الأهلى» و«مصر» على المشاركة فى تغطية السندات فور إصدارها.

وتشهد السوق المصرية اهتمامًا بطروحات سندات التوريق، كإحدى آليات التمويل الثانوية فى السوق، ومنذ أسابيع أعلن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، نجاحه فى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقارى، بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات.