تحالف 3 شركات أجنبية يشارك فى تأسيس «ثاندر القابضة» للاستثمارات المالية

ساهمت شركات أمريكية وصينية وجنوب أفريقية فى تأسيس شركة «ثاندر القابضة» للاستثمارات المالية بقيادة أحمد حمودة، الذى كان يشغل منصب مدير عام شركة أوبر مصر حتى 2018، قبل تقدمه باستقالته لتأسيس الكيان الجديد بسوق المال.

وكشف حمودة عن تأسيسه لـ«ثاندر» بمشاركة مستثمرين مصريين وشركات أجنبية، أبرزها Anchor Capital الأمريكية، وRAB Capital الجنوب أفريقية، وMSA Capital الصينية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن وجود كيانات قوية بين مؤسسى «ثاندر القابضة» سيوفر لها الفرصة لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها نجحت فى تكوين قاعدة من العملاء الجدد بسوق المال خلال الأيام الماضية.

وأوضح مؤسس ورئيس شركة «ثاندر» أنها نجحت فى الحصول على رخصة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، وهى أول رخصة تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ فترة طويلة.

وأكد أن «ثاندر» تعتزم تقديم خدماتها بنشاطى الاستثمار والادخار بشكل مختلف، إذ ستعتمد على أساليب التكنولوجيا المالية الحديثة فى تطوير قطاع الأوراق المالية، لافتًا إلى أنها بدأت العمل بنهاية العام الماضي.

ولفت إلى أن «ثاندر القابضة» ستكون بمثابة منصة استثمارية تضم منتجات استثمارية مختلفة سواء على صعيد إدارة المحافظ أو السمسرة فى الأوراق المالية، موضحًا أنها تهتم بكل سبل الادخار والاستثمار.

أحمد حمودة: ندرس تأسيس إدارة المحافظ أو الشراكة مع جهات قائمة

وأشار إلى أن شركته تفاضل بين تأسيس كيان لإدارة المحافظ، وبين الدخول فى شراكة مع مديرى المحافظ أو البنوك التى تمتلك كيانات قائمة، موضحًا أنها تبحث عن أفضل سبل تحقيق العوائد لمحافظ عملائها.

وأشار إلى أن شركته أطلقت تطبيقها الإلكترونى «ثاندر» الذى يتيح للعميل كل خدمات الشركة بطريقة آلية، فيما تعتزم تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بها خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت شركة «ثاندر» فى 29 سبتمبر الماضى عن انتهاء إجراءات قيدها بسجل العضوية بالبورصة المصرية، تمهيدًا لبدء عملها الفعلي، وذلك وفقًا لقرار لجنة العضوية بالبورصة.

وأضافت الشركة فى بيان لها أنها الأولى التى تعلن عن تقديم خدمة تداول الأوراق المالية بدون عمولة وبدون حد أدنى.