تحالف 2M Alliance للحاويات يلغي خدمة بين الصين والساحل الشرقي الأمريكي

أعلن التحالف الملاحي المكون من شركتي ميرسك الدنماركية، وشركة البحر المتوسط للشحن ( MSC ) والمعروف بـ2M ( 2M Alliance )، ويعتبر أكبر تحالف لشحن الحاويات، بتعليق مؤقت لخدمة TP23 / Liberty والتي تنقل البضائع بين الصين والساحل الشرقي الأمريكي.

وحسب إعلان التحالف الملاحي، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط سعة الحاويات بما يتماشى مع تباطؤ الطلب على شبكة الساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر المحيط الهادي”.

وأكد التحالف أن آخر سفينة تبحر في تلك الخدمة (TP23 / Liberty) هي السفينة ( Ian H ) يوم 23 نوفمبر.

وقام التحالف المكون من الشركتين بتعديل الخدمات الخاصة بين الساحل الشرقي الأمريكي إلى الصين لتكون على النحو التالي :

هونغ كونغ – نانشا (الصين) – يانتيان (الصين) – فونج تاو (فيتنام) – سنغافورة – نيويورك (الولايات المتحدة) – تشارلستون (الولايات المتحدة) – سافانا (الولايات المتحدة) – ميامي (الولايات المتحدة) – فريبورت (جزر البهاما) – تانجونج بيليباس ( ماليزيا) – هونغ كونغ .

وفي يناير الماضي كان قد أكد الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خطة قناة السويس لمواجهة أزمة كورونا شملت إطلاق حزم واسعة من التخفيضات والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي تستهدف الحفاظ علي عملاء قناة السويس ودعمهم في أزمة جائحة كورونا ، التي لا تزال تعصف بأركان التجارة العالمية.

وأوضح “ربيع” أن من أهم تلك السياسات منح تخفيضات بنسب كبيرة للسفن القادمة من غرب أوروبا تصل إلى 17% وأخري للسفن القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي بنسب تتراوح ما بين 45 إلى 75% ، مشيرا إلى أنها تخفيضات مرتفعة، ولكنها مدروسة بواسطة إدارة التخطيط بالهيئة.

وكشف أنه لولا تلك التخفيضات لم تكن القناة حافظت على مستوى معدلات حركة العبور والعائدات التي سجلتها في 2019 وتمر بالأزمة بسلام خلال عام 2020، موضحا أن تلك التخفيضات جذبت 4920 سفينة وتحقيق عائد بلغ 1.1مليار دولار.