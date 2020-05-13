تحالف يقوده البنك الأهلى يوقع قرضًا بـ650 مليون جنيه لشركة مصر إيطاليا

وقّع تحالف مصرفيّ يضم “البنك الأهلي المصري” كوكيل ومرتِّب رئيسي أولي للقرض و”البنك المصري الخليجي” و”بنك الاستثمار العربي” بصفتهم مرتبين رئيسيين أوليين، عقد قرض مشترك متوسط الأجل قيمته 650 مليون جنيه لصالح شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية.

تتوزع حصص البنوك بواقع 300 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، و260 مليون جنيه مصري للبنك المصري الخليجي، و90 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري- أكبر بنك حكومى فى مصر- إن ترتيب هذا القرض المشترك الممنوح يأتي دعمًا من تحالف البنوك المشارِكة للقطاع العقاري، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لكي تفي بمتطلبات الشركات الساعية لاقتناص فرص استثمارية داخل السوق المصرية. هشام عكاشة

القطاع العقاري يرتبط به أنشطة اقتصادية أخرى

وأشار إلى أن القطاع العقاري يُعدّ من القطاعات التي يرتبط به الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

كما أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، تحقيق قطاع التطوير العقاري أهداف الدولة في التنمية، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، ما جعل دعم شركة مصر إيطاليا لاستكمال أعمالها في مشروع كايرو بيزنس بارك أولوية لدينا، لتوفير التمويل اللازم للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية. نائب رئيس البنك الأهلي

مشروع كايرو بيزنس بارك

من جانبه قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة، إن عقد القرض يأتي بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاءات مشروع كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة.

وأضاف: “يشمل إنشاء منطقة أعمال وخدمات متطورة تضم 42 مبنى إداريًّا وتجاريًّا وخدميًّا، وذلك بالإضافة إلى إنشاء فندق أربع نجوم بطاقة استيعابية تصل إلى 144 غرفة فندقية، حيث أسندت مصر إيطاليا إدارته لشركة هيلتون العالمية ليكون تابعًا لسلسلة هيلتون جاردن إن المتخصصة فى قطاع الأعمال”.

وأوضح أنه تم تصميم المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية في التصميم والبناء، حيث تسعى الشركة من خلاله إلى أن تقدم للعملاء منتجًا عقاريًّا يتميز بالجودة والكفاءة، خاصة في ظل موقع المشروع المتميز بمدينة القاهرة الجديدة.

تقديم أفضل الخدمات وفقًا للمعايير العالمية

من جانبه أشار محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة، إلى حرص الشركة على التوسع في المساحات والاستثمارات لتشمل المشروعات السكنية والتجارية على حد سواء، المجهزة بأفضل الخدمات وفقًا للمعايير العالمية.

كما تهتم مصر إيطاليا بتقديم مشروع يلبي ما يبحث عنه العملاء في بيئات العمل، ويوفر مساحات متنوعة ومبتكرة للشركات، وهو ما يتمثل في مشروعها كايرو بيزنس بارك المُقام على مساحة 78000 متر مربع مقسمة لتناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، وسيتم تسليم 15 مبنى من أصل إجمالي 42 مبنى بحلول نهاية هذا العام.

7 سنوات مدة القرض

وأضاف شريف رياض، رئيس مجموعة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن مدة القرض تصل إلى سبع سنوات، وينقسم إلى شريحتين بالجنيه المصري، حيث يبلغ الحد الأقصى للشريحة الأولى مبلغ 530 مليون جنيه يتم من خلالها تمويل المباني الإدارية والتجارية، بينما يصل الحد الأقصى للشريحة الثانية إلى 120 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل الفندق. شريف رياض

تعد شركه مصر إيطاليا للتنمية العمرانية إحدى الشركات الكبرى ضمن مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية التي تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى 11 ملايين متر مربع، وتنفذ عددًا من المشروعات أبرزها “كاى السخنة” باستثمارات 2.4 مليار جنيه، ويتضمن منتجعًا سكنيًّا ضخمًا، وفندق 5 نجوم.

ويقع تحت إدارة سلسلة فنادق هيلتون العالمية، بالإضافة إلى مشروعي “كايرو بيزنس بارك” الإدارى بالقاهرة الجديدة، و”لانوفا فيستا” السكنى بالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع “البوسكو” و”فينشى” فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع “البوسكو سيتى” فى مدينة المستقبل.