تحالف يضم 4 رجال أعمال يؤسس «ثينك بيج» للملاحة واللوجستيات

أسس تحالف استثمارى مكون من 4 رجال أعمال شركة «ثينك بيج» للملاحة واللوجستيات برأسمال 20 مليون جنيه، لتقديم أعمال الشحن والاستيراد والتصدير فى الموانئ.

وقال القبطان محمود كمال مؤسس الشركة إنها بدأت نشاطها العام الجارى عبر تحالف 4 رجال أعمال هم محمود كمال وشقيقه المهندس مصطفى لمعى، بحصة %96 من رأسمالها، والباقى تم توزيعه مناصفة بين رجلى أعمال آخرين.

وأوضح كمال – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن السوق المصرية تشهد طفرة اقتصادية لافتة سواء فى مجال الاستيراد أو التصدير، مشيرا إلى أنه يملك شركة متخصصة فى مجال التفريغ والشحن مؤسسة فى الولايات المتحدة، وبعد إجراء دراسة جدوى للسوق المحلية قرر الدخول فى مساهمة لإنشاء كيان محلى متخصص فى النقل الدولى واللوجستيات.

وتابع: «الخطة الأولية لإنشاء «ثينك بيج» تتضمن شراء أسطول سيارات للنقل الثقيل والبداية ستتمثل فى 12 شاحنة من ألمانيا- تم التعاقد عليها،- بهدف نقل المنتجات من وإلى الموانئ على البحر المتوسط ومنها الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد، علاوة على تملك وتأجير ساحات فى الموانئ».

محمود كمال

كمال: 50 مليونا أعمال سنوية متوقعة.. وخطة للطرح بعد 3 سنوات

وأكد أن شركته تستهدف تحقيق حجم أعمال فى السوق المحلية بقيمة 50 مليون جنيه فى أول عام من التشغيل، مع التركيز على الاستيراد والتصدير، ودراسة زيادة الأنشطة الرئيسية بإضافة ذراع لأعمال التصدير المتكاملة والتى تبدأ بالتعاقد مع المزارعين أو المصنعين لتصدير المحاصيل أو المنتجات.

وأشار إلى أنه يمتلك شركة للشحن الدولى مؤسسة فى الولايات المتحدة ولها سابق خبرات فى تصدير بعض المنتجات المصنعة فى مصر وعلى رأسها كوكاكولا لعدة أسواق إقليمية ودولية، وهو ما يعزز الخبرات التاريخية للمؤسسين فى إدارة الكيان الجديد والمنافسة لاقتناص حصة سوقية مناسبة بالسوق المصرية.

وتطرق «كمال» لخطة الشركة للقيد فى البورصة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الخطة الأولية تتمثل فى طرح %20 من الأسهم فى صورة زيادة رأسمال يتم توظيفها فى تعزيز الملاءة المالية ورأس المال العامل، وزيادة أسطول النقل والتوسعات فى السوق المحلية.

وأكد تولى شركة «جلوبال إنفيست» المالية والتى يرأسها محمد فاروق مسعود، لجميع الأمور والاستشارات الخاصة بتأسيس الشركة وتأهيلها وقيدها فى سوق الأوراق المالية.

يذكر أنه فى مايو الماضى استحوذت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كيميفك» على %75 من رأسمال «جلوبال إنفيست»، بهدف تأسيس كيان استثمارى عملاق بالسوق المصرية.

و تعد«كيميفك» ثانى أكبر بنك استثمار متكامل بالكويت، ولديها العديد من الأنشطة المالية، والمتخصصة، وتشمل وساطة الأوراق المالية، وأمين حفظ، وصانع السوق، وكيل اكتتاب، ومدير ومستشار استثمار.