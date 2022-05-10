تحالف يضم البنك الأوروبي وإميثيس وإس بي إي كابيتال للاستحواذ على شركة جلوبال كورب

حصل تحالف اميثيس (Amethis)والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وإس بي إي كابيتال (SPE Capital) على الموافقة الرسمية من هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على شركة جلوبال كورب للخدمات المالية (GlobalCorp for Financial Services)، وهي شركة رائدة في الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وسيقوم التحالف بالاستثمار في جلوبال كورب مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير بالتعاون مع الإدارة العليا، ويشمل هذا الاستثمار زيادة لرأس مال الشركة للتوسع في القطاعات والحلول التي توفرها شركة جلوبال كورب.

سيتعاون التحالف مع إدارة جلوبال كورب لتوسيع نطاق البنية التحتية للشركة وعملياتها، والاستثمار في التكنولوجيا، ودعم تواجد الشركة، مع التركيز على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وتعزيز معايير الحوكمة والشؤون الاجتماعية والبيئية والنهوض بدور القطاع التمويلي الغير مصرفي في خدمة العملاء.

صرح حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب: “يسعدنا أن نرحب بشركائنا الجدد في جلوبال كورب، حيث إن دعم المؤسسات المالية الدولية الرائدة لنا هو بمثابة شهادة على نجاح الشركة وتميز الخدمات التي توفرها شركة جلوبال كورب في السوق، ولدينا خطط طموحة للشركة ونتطلع إلى دمج نقاط قوتنا لخلق قصة نجاح أخرى للمجموعة.

قالت هايك هارمغارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: “نحن سعداء جدًا بالانضمام إلى هذا التحالف في أول استثمار للبنك في مؤسسة مالية وأول شراكة له في قطاع التأجير والتخصيم في مصر، وسيدعم هذا الاستثمار الشركة المالية الرائدة في توفيرها للتمويل لقطاع مهم من الاقتصاد المصري؛ يغطي الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف عدنان الزرهوني، مدير الاستثمار في إميثيس: “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع حاتم سمير وفريقه ونتطلع إلى المساعدة في تنمية الشركة، هذا هو أول استثمار لشركة إميثيس في مصر، والتي تعد الآن سوقًا أساسية لصناديقنا”.

وأضاف أحمد العرابي، الشريك ومهدي شرفي، الشريك المنتدب في إس بي إي كابيتال: “هذا هو استثمارنا الثاني في مصر من خلال صندوق SPE AIF I وانعكاسًا لتعميق وجود إس بي إي على الأرض كفريق واحد، ونحن متحمسون للشراكة مع حاتم وفريق إدارة جلوبال كورب في توسيع نطاق أعمال وحلول الشركة ونتطلع إلى التأثير إيجابيا على جميع الجهات المعنية في الشركة”.

وضم فريق عمل التحالف عدنان الزرهوني وأوريلي بوجو وبدر شكريبا وعمر الناصري وخليل بن جلون تويمي ممثلون عن Amethis ومارتن ليفسكيس وأمنية بنادي وسويتا بينيميتسا وحسن مسعود ودومينيك النجار ممثلين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومهدي شرفي وأحمد العربي وسامي أرجين وعمر الحريري ممثلين عن إس بي إي كابيتال.

وقام بدور المستشار القانوني حلمي وحمزة وشركاه – شركة عضو في شركة Baker & McKenzie العالمية، وPricewaterhouseCoopers (مستشار مالي) وIBIS Consulting (ESG and Impact) ومجموعة من الاستشاريين في الأعمال التجارية والتقنية، وقد قام بدور المستشار المالي الحصري للساده البائعين شركه Kamco Investment Company “Kamco Invest” و المستشار القانوني مكتب معتوق بسيوني للمحاماه.

تأسست شركة جلوبال كورب في عام 2015، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وخاصةً حلول التأجير التمويلي والتخصيم للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الكبيره.

وتضم الأصول الممولة خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والسيارات والعقارات التجارية/ الصناعية، بينما تغطي محفظة منتجات التخصيم مجموعة من حلول التمويل قصيرة الأجل.

ومنذ تأسيسها، وفرت جلوبال كورب تمويلاً بقيمة 13 مليار جنيه مصري (ما يعادل 715 مليون دولار أمريكي) لأكثر من 800 عقد للتأجير والتخصيم تغطي أكثر من 30 مجالاً، مع أكثر من 25% من محفظتها موجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل مشاريع التنمية المستدامة، كما رتبت الشركة أول وأكبر عملية تخصيم مشترك في مصر وانتهت من أول توريق لها بنهاية عام 2021.