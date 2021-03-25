«تحالف» يؤسس «مارجينز» للتطوير العقاري.. و«زيا العاصمة» باكورة أعمالها

تعتزم شركة «مارجينز» للتطوير العقارى التى أسسها تحالف يضم 5 رجال أعمال بدء أول مشروعاتها فى السوق المصرية؛ وهو مشروع «زيا» بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مليار جنيه، يعقبها تبنى خطة توسعية تشمل استثمار نحو 4 مليارات فى مشروعات أخرى بالعاصمة ومدن جديدة.

وقال المهندس أشرف شاهين العضو المنتدب للشركة، إن المساهمين فى التحالف لهم سابقة أعمال فى الدلتا والقاهرة وعدد من الأماكن، بالإضافة إلى المشروعات التى تم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال مشروع كمباوند «بوكا» حيث كنا شركاء نجاح مع شركة “mbg” للتطوير العقارى فى هذا المشروع.

وأشار، لـ«المال»، إلى أن شركته تعد من الشركات التى تم تأسيسها بفكر جديد، لاستغلال عمله فى مجال التطوير العقارى منذ 25 عامًا.

وأفاد بأن شركة “مارجينز” تشمل 5 شركاء لديهم سابقة استثمار متعددة فى عدد من القطاعات، منها قطاع المقاولات، والصناعة، بالإضافة إلى الشركات الطبية، متابعًا: مساهمو الشركة هم المهندس محمد الأعصر والمهندس شريف الجوهرى، المهندس محمد فرحات والمهندس أحمد القصبى، بخلاف حصته هو، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 100 مليون جنيه.

وأوضح أن شركته اشترت قطعة أرض بمساحة 4600 متر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم إنشاء مشروع عبارة عن مبنى تجارى إدارى طبى، وسيحمل مسمى «زيا» باستثمارات تقارب مليار جنيه.

وأضاف أن استشارى المشروع هو مكتب «كوف» للاستشارات الهندسية وهو مكتب مصرى كندى، منوها بأن المكتب له بصمات كبيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة فى مشروع أبراج العاصمة التى تنفذها الدولة.

وأوضح أنه تم إطلاق مشروع «زيا» وفتح الحجوزات وتحرير العقود للعملاء التى تعاقدت بالفعل مع الشركة.

وأشار إلى أن المول يتضمن 194 وحدة، بمساحات تبدأ من 25 حتى 225 مترًا، فيما يرتفع المبنى لـ11 دورًا.

وعن أسعار الوحدات قال إنها تبدأ بـ15 ألف جنيه للمتر للكاش.

وأوضح أنه تم البدء فى تسويات الأرض والحفر لتنفيذ مشروع المول الجديد، لافتًا إلى أنه فى انتظار الترخيص من جهاز العاصمة الجديدة.

وتابع أنه سيتم تسليم المشروع بنهاية 2023 وسيتم تسويقه فى مصر وخارجها، لافتًا إلى أنه ينتهج خطة للتواجد فى معارض خارج مصر، بالإضافة إلى وجود عدد من الوكلاء فى أبوظبى والكويت وعدد من الدول الخارجية.

وأكد أن الشركة تهتم بأن تقدم مشروعاتها للعميل المصرى أولا قبل أن تستهدف الأجنبى، مشيرًا إلى أنه قدم تسهيلات فى السداد حتى 10 سنوات.

شاهين: شراء أرض جديدة فى «الداون تاون» بقيمة 400 مليون جنيه

فى سياق متصل أفاد «شاهين» بأن الشركة تعاقدت على شراء أرض جديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة «داون تاون» بقيمة تقارب 400 مليون جنيه، سيتم إنشاء ثانى مشروعات الشركة عليه فى الفترة المقبلة، من المتوقع أن يكون بارتفاع 16 دورًا، وسيتم إطلاقه خلال شهرين أو 3 شهور.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لتنفيذ مشروع سكنى بنهاية العام، وفى هذا الإطار تخطط للدخول فى مشروعات جديدة، سواء فى مدينة العلمين الجديدة أو فى الجلالة خلال العام المقبل.

وعن الشركات التابعة لمجموعة مارجينز، أشار إلى وجود شركة بنيان للاستثمار العقارى وإدارة المشروعات والتى تعمل فى السوق العقارية منذ عام 2000، بخلاف شركة الشريفين للمقاولات العامة والتى تأسست عام 1989 ونفذت العديد من المشروعات السكنية والتعليمية ومشروعات إنشاء الطرق ومحطات معالجات المياه وشبكات الكهرباء والإنترنت.

وتابع: من ضمن الكيانات التابعة أيضًا شركة الخليج للهندسة والمقاولات؛ التى تأسست سنة 2002 ونفذت عددًا من المشروعات السكنية والتعليمية، ومجموعة “MA” التى تأسست سنة 1981 وتعمل فى مجال المقاولات والتشطيبات.

وفى المجال الصناعى تمتلك مجموعة مارجينز عدة شركات؛ منها «لاند مارك» المتخصصة فى صناعة الأثاث، و«جلوبال سالت» المتخصصة فى إنتاج جميع أنواع الملح الغذائى والصناعى، و«إيجى ماكين» لتصنيع ماكينات خطوط الإنتاج للمصانع. وفى المجال الطبى تمتلك شركة فى السعودية متخصصة فى تجارة واستيراد وتصدير الأدوية، وأخرى فى الصناعات الدوائية.

وأضاف أن ذراع مجال المقاولات قامت بتنفيذ حجم أعمال قارب 200 مليون جنيه خلال عام 2020، لافتًا إلى أنه يستهدف زيادة القيمة بنهاية العام.

ولفت إلى أن المنافسة فى العاصمة الإدارية الجديدة صعبة جدًّا، لكن الأبقى لمن يقدم أفكارًا متميزة للعميل، مؤكدًا أن «مارجينز» تقدم كل ما هو جديد لعملائها.

وأكد أن الدولة نجحت فى فتح مشروعات تنموية عديدة، الأمر الذى فتح شهية المطورين وشركات المقاولات فى تنفيذ العديد من المشروعات.

خطة توسعية تشمل ضخ 4 مليارات مستقبلًا واختراق القطاع السكنى

وقال إن الشركة لديها خطة طموح فى التوسع بالسوق المصرية فى مجالات الاستثمار العقارى وإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، أو أخرى فندقية، خاصة أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار؛ ولا سيما فى أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية تدابير لدعم الاستثمار والمستثمرين فيما يخص إصلاح البنية التشريعية أو الدفع بحوافز استثمارية لجذب المستثمر المحلي والأجنبي.

وأكد «شاهين» أن العاصمة الإدارية، كمشروع تنموى تحتفظ خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقارية، ويأتى ذلك مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها فى الدعم الحكومى لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية وغير مسبوقة بالمدينة، فضلًا عن التخطيط الجيد للمشروع، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحى الوزارات داخل العاصمة وهو ما سيدفع بطفرة حقيقية فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل.