تحالف «وان – كوسكو» يدشن خدمة أسبوعية من ميناء الإسكندرية لنقل المنسوجات

أطلق تحالف الخطوط الملاحية العالمية «وان – كوسكو» الخدمة الملاحية الجديدة «EMA» من ميناء الإسكندرية إلى «حيفا، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأمريكا».

قال أحمد طارق، المدير التجارى لشركة وان (المكونة من تحالف 3 خطوط يابانية) إن الخدمة الجديدة التى أطلقها التحالف تعد الأسرع التى تصل بين غرب وشرق البحر المتوسط وأمريكا، وتستهدف دعم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات.

لفت إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تقوم بتصدير %40 من المنسوجات والملابس الجاهزة لأمريكا، باعتبارها السوق الرئيسية وفقا لاتفاقية الكويز التى تطبقها المناطق الحرة العامة الصناعية .

قال إن الخدمة الملاحية الجديدة بدأ تشغيلها مطلع الشهر الجارى من ميناء الإسكندرية، وتعد أول خدمة مباشرة لأمريكا لخدمة صادرات المناطق الحرة العامة الاستثمارية فيما تعد الخدمة الحالية التى تنطلق من ميناء دمياط إلى موانئ تركيا، والهند، وإسرائيل، الناقل الوحيد لصادرات مصر من المنسوجات بصفة عامة للأسواق الأمريكية.

توقع أن تؤثر الخدمة الملاحية الجديدة عبر ميناء الإسكندرية على معدلات وحجم المنقول عبر الخدمة الحالية لأمريكا من ميناء دمياط حال تراجع معدلات الطلب على صادرات المنسوجات بسبب كورونا، حين تتميز الخدمة الجديدة بارتباطها بصادرات المناطق الحرة التى تعمل وفق اتفاقات تجارية سارية منذ عشرات السنوات دون توقف مثل الكويز.

أشار إلى أن الخدمة فى ميناء الإسكندرية أسبوعيًا ومتوقع أن تكون منتظمة لنقل وشحن المنسوجات والملابس الجاهزة على المراكب التابعة لخطوط التحالف وفقا لشروط التعاقد المبرمة بين خطوط التحالف وان كوسكو.

وتوقع زيادة معدلات التصدير عبر سفن خطوط التحالف العاملة على الخط المباشر بين الإسكندرية وأمريكا بسبب توافر مقومات الصناعة والأيدى العاملة وقرب ميناء الإسكندرية من الشركات العاملة بالمنطقة الحرة العامة، التى كانت تتخذ من ميناء دمياط ميناء رئيسيا لشحن صادراتها لأمريكا .

من المقرر أن تنطلق الخدمة من ميناء الإسكندرية إلى موانئ شرق وغرب المتوسط وتشمل حيفا وميرسين وبيريوس وجنوة وأليجا وتقصد موانى نيويورك ونورفولك وسافانا بأمريكا.

استبعد اتجاه التحالف لتحويل مسار خدماته عبر طريق رأس الرجاء بعد حزمة التخفيضات التى أصدرتها هيئة قناة السويس لسفن الرحلات الطويلة، التى وصلت إلى %70 .

يذكر أن هيئة قناة السويس أصدرت منشورا بزيادة الحوافز والتخفيضات المقدمة لسفن الحاويات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا مضافا إليها ميناء طنجة ومتجهة مباشرة إلى ميناء بورت كالينج، وشرقه من موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى من %6 إلى %17من رسوم العبور العادية بجانب زيادة نسبة التخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقى الأمريكى، ومتجهة إلى منطقتى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا من %60 إلى %75 كما تم زيادة الحوافز المقدمة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقى الأمريكى إلى آسيا بنسب تتراوح بين %65 إلى %75.