تحالف «هيتاشى إيه بى بى – السويدي» يفوز بمناقصة مركز تحكم إقليمى للطاقة فى الدلتا

فاز تحالف «هيتاشى إيه بى بي» و»السويدى إليكتريك» بمناقصة تدشين مركز تحكم إقليمى للطاقة تابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى الدلتا بمدينة المنصورة.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن إجمالى تكلفة إقامة مركز التحكم تبلغ نحو 860 مليون جنيه، تمول عبر تسهيل ائتمانى من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو.

وقالت المصادر إن عرض تحالف «هيتاشى والسويدي» كان الأعلى فنيا، فيما بلغ العرض المالى لشركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية 825 مليون جنيه، بينما انسحبت شركة «ناري» الصينية من المنافسة.

ويتضمن العقد قيام الفائز بتنفيذ نظام إدارة الطاقة والتحكم الإشرافى لإدارة الشبكة مما يتيح المزيد من المعرفة بحالة الشبكة، كما يسمح بنقل البيانات فى الوقت الفعلى من المحطات الفرعية المتصلة إلى مركز التحكم عبر تخصيص شبكة اتصالات متطورة من الألياف الضوئية تتبنى نظام الاتصالات الهجين.

وسيساهم المركز فى دعم كفاءة إمداد الطاقة لأكثر من 26 مليون مواطن، ويمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من التحكم فى شبكة النقل والإشراف عليها ومراقبة أداء مرافق توليد الطاقة فى منطقة الدلتا، ويستغرق تنفيذه نحو عامين.

ويشمل المشروع ربط نحو 100 محطة محولات وإدارتها من خلال المركز، وسيتم توقيع عقد تجهيز وتوريد مع الشركة الفائزة بواسطة «المصرية لنقل الكهرباء» يقضى بإضافة أحدث وسائل المراقبة والمتابعة، كما يتضمن أحكام تشغيل وصيانة وبرامج تدريب للعاملين.

وتعمل الحكومة على إنشاء 47 مركز تحكم ذكيا على مستوى الجمهورية لتحل محل المراكز الستة الحالية، وذلك للتحكم بشكل أفضل فى استهلاك الطاقة، فى ظل ارتفاع الطاقة الكهربائية المنتجة لنحو 60 ألف ميجاوات والاستهلاك لقرابة 32 ألف ميجاوات.