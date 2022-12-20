تحالف «هولندي - مصري» يقتنص منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات بميناء الإسكندرية

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتجهيز وإدارة واستغلال وصيانة وإعادة تسليم منطقة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف (الحبوب) على الرصيف البحري 85 بميناء الإسكندرية وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف المصري الهولندي للشحن والتفريغ EDSCO والمكون من شركة فيترا الهولندية، والفتح المصرية.

قام بالتوقيع عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO أحمد محمد حسن – الرئيس التنفيذي.

وأكد الوزير أن هذا التوقيع الخاص برصيف 85 الذي أنشأته شركة مصرية على أرض مصرية في ميناء مصري بأموال مصرية واستشاري مصري وأن الفترة القادمة ستشهد التوقيع على العقود النهائية للمشروع.

وأضاف أن مصر لاتبيع موانئها بل تتعاقد مع مشغلين مصريين ( قطاع خاص ) وقطاع خاص عالمي من المهتمين بالتعاون مع مصر في مجال إدارة وتشغيل المحطات لنقل الخبرات وتطبيق أساليب الموانئ الذكية والخضراء.

ووجه التهنئة للتحالف المصري الهولندي الذي وقع مذكرة التفاهم مع هيئة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلي إدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية من تحالف شركة CMA الفرنسية وإيجمت المصرية.

وأضاف وزير النقل أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من رصيف 85 المخصص لتداول الحبوب والغلال، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على هذه النوعية من البضائع باعتبارها من أهم السلع الاستراتيجية القومية بطاقة تداول حوالي 5 ملايين طن سنويا.

يصل طول الرصيف إلى 433 م وبمساحة أرضية تبلغ 35 ألف م2 وأنه سيتم تنفيذ المنطقة اللوجيستية المتكاملة على رصيف 85/3 وفقاً لأعلى المعايير التكنولوجية والبيئية.

وفقا للاتفاق تلتزم الشركة في كل ما يتعلق بالأعمال الإدارية والتشغيلية بالربط الإلكتروني الكامل في نطاق المشروع والتوافق والتكامل مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية لدى هيئة ميناء الإسكندرية باستخدام أحدث المعدات والتقنيات ، كما تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تسريب أي مواد أو ملوثات مضرة بالبيئة.

وأوضح وزير النقل، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير ورفع طاقة التداول بالموانئ المصرية لمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل البحري واللوجيستيات، وذلك من خلال تطوير ميناء الإسكندرية كأحد المشروعات القومية العملاقة الرامية إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية وتحويله إلى ميناء محوري ومركز لوجيستي إقليمي وعالمي لخدمة حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة ستقوم خلال مدة الإنشاءات بتصميم وإنشاء محطة لتداول بضائع الصب الجاف (الحبوب) على منطقة المشروع، بما في ذلك تمويل وتشييد المسطح الأرضي والمخازن والبنية التحتية والفوقية اللازمة وتوفير المعدات وأنها سوف تقوم عقب إنتهاء مدة المشروع بإعادة تسليم كافة عناصره إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بما في ذلك المنشآت وتجهيزاتها ومعدات الرصيف البحري وكافة المرافق والمباني وبرمجيات التشغيل.

وأوضح الوزير أن الموانئ في مصر تشهد طفرة كبيرة ويتم إنشاء ظهير خلفي ومناطق لوجيستية لكل ميناء مرتبطة بموانئ جافة عن طريق الربط البري والسككي والنهري.

وأشار إلى ارتباط ميناء الإسكندرية عبر خطوط نقل بري وسكك ونهري بميناء 6 أكتوبر الجاف، كما أن لميناء الإسكندرية ظهيرا ومناطق لوجيستية مثل نجع إسو والألومنيوم وحوض المتراس وحيث يساهم هذا الربط في زيادة حركة التداول في الموانئ وحركة التصنيع.

ولفت إلى أنه جار ازدواج خط الاتحاد القباري المناشي وإنشاء وصلة المناشي السادس من أكتوبر لتسهيل حركة نقل البضائع من ميناء السادس من أكتوبر إلى ميناء الإسكندرية.

وأوضح وزير النقل أهمية خط الروبيكي العاشر بلبيس لنقل البضائع من الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وميناء السخنة وإلى أهمية القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه حاليا لنقل البضائع بين الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأبيض والمتوسط.

وأِشار الى أنه يتم حالياً تطوير كافة الموانئ المصرية لتصل أطوال الأرصفة بها إلي 76 كم أرصفة بدلاً من 35 كم أرصفة وكذلك زيادة الأعماق لتصل إلى 18 مترا بما يسمح بإستقبال السفن الكبيرة ، كما يتم تدعيم الأسطول التجاري المصري.

وتم التعاقد علي مركب من كوريا الجنوبية حمولة 38 ألف طن لصالح الشركة الوطنية للملاحة، كما يتم التعاون مع كبرى الترسانات البحرية في كوريا الجنوبية للتعاقد علي 2 مركب بضائع عامة لصالح شركة القاهرة للعبارات وكذلك التعاون مع الجانب الكوري لتصنيع 4 مراكب أخرى،وتطوير شركة الجسر العربي للملاحة البحرية.

ولفت إلى دراسة التعاقد على مركب رورو لنقل الخضروات والفواكة إلي جنوب أوروبا وشمال المتوسط ، وأن كل هذا يتم لتطوير الأسطول التجاري المصري.

وأشار الوزير الى أهمية تكامل الموانئ المصرية لمنافسة الموانئ الأخرى والمساهمة في زيادة حركة التجارة العالمية وتسهيل وصول مستلزمات التجارة والصناعة والمحاصيل الزراعية من أماكن الإنتاج للمستهلك سواء في مصر أو في العالم.

وأشار إلي أن كافة الموانئ المصرية بها فرص واعدة للاستثمار، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.