تحالف «ميرسك ـ إم إس سي» يقرر رسوم تكدس وذروة إضافية على الحاويات المشحونة على أسطولها البحري

أعلنت شركة Maersk الدانماركية العالمية التى تعد شريكا ملاحيا للشركة الإيطالية Msc فى خدمة 2m الملاحية أحد أهم التحالفات الملاحية العالمية عن إقرار رسوم إضافية بما أسمته بموسم الذروة “PSS” للحاويات والبضائع الجافة والمبردة المنقولة من الشرق الأقصى إلى الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية للحاويات 20و40 قدما بقيمة 300 دولار وذلك اعتبارا من 3 ديسمبر المقبل للحاويات الواردة من تايوان واعتبارا من 18 نوفمبر للواردة من فيتنام ومن 16 نوفمبر لباقى دول الشرق الأقصي.

والتى تشمل، بروناي، الصين، هونج كونج الصين، إندونيسيا، اليابان، كمبوديا، كوريا الجنوبية ، لاوس، ميانمار (بورما)، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، تيمور الشرقية.

فيما يستعد خط الملاحي الإيطالى MSC لفرض رسوم ازدحام جديدة والمعروفة بـ (CGS) للبضائع المشحونة عبر سفن الخط من أي وجهة إلى جميع موانئ جنوب أفريقيا.

وحددت الشركة فى تقرير لها على موقعها قيمة الرسوم الإضافية التى سيتم اقرارها على الحاويات بقيمة 210 دولارات أمريكيا لكل حاوية مكافئة لحاويات البضائع الجافة فقط وذلك اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأكدت الشركة فى بيانها المنشور أن الرسوم الإضافية الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من ديسمبر المقبل بسبب الازدحام في موانئ جنوب أفريقيا وصعوبة الشحن فى ظل هذا التكدس.

وكشف مصدر مطلع للمال أن مكاتب خطوط الشركتين الإيطالية إم إس سي والدانماركية ميرسك العاملة بمصر تدرس حاليا آليات تطبيق الرسوم الإضافية الجديدة على مسارات الشحن التى حددتها الجهتين عبر محطات الحاويات التى تديرها، حيث تدير ميرسك محطة حاويات شرق بورسعيد بينما تعد إم إس سي ثانى أكبر خط ملاحي عالمي وتحتفظ بحجم خدمات ملاحية كبير بالموانى المصرية.

وكانت الشركتين قد أعلنا انفصال التحالف الملاحى بينهما المسمي بتحالف تو إم وتوقف الخدمات المشتركة عام 2025 بعد شراكة استمرت طيلة 10سنوات نظرا لرغبة كليهما فى توسعة حجم اعمالهما بالسوق الملاحي العالمي.

وكشفت إحصائية حديثة لترتيب أهم 10 خطوط ملاحية عالمية بناء على عدد السفن وحجم الحاويات عن تصدر شركة البحر المتوسط للشحن msc الإيطالية للقائمة باعتبارها 775 سفينة بحجم تداول 5,2 مليون حاوية و301 سفينة تحت الطلب بجانب 2,7 مليون حاوية مكافئة يتم تصنيعها فيما احتل خط ميرسك الدانماركى المرتبة الثانية بإجمالى 685 سفينة بإجمالى 4,1 مليون حاوية و 349 سفينة تحت الطلب و1,66 مليون حاويه مكافئه يتم تصنيعها حاليا.