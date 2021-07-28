تحالف «ميتسوبيشي» و«CAF» يطور 23 قطارًا لمترو الأنفاق

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

في بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأشار الوزير إلى التطلع الى مزيد من التعاون مع الشركات الاسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

لافتا الى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط “القاهرة – الإسكندرية” بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط “أسيوط – نجع حمادي” بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة “تاليس” الإسبانية.

وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الأسبانية بالاضافة الى التعاقد مع تالجو الاسبانية العالمية على تصنيع وتوريد 6 قطارات سكة جديدة للركاب، وقيام المكتب الاستشاري الاسباني جيتنسا بالدراسات الخاصة بتطوير نظم الاشارات لخط طنطا / المنصورة.

و أكد السفير الاسباني على عظمة مايتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

مشيرا إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة مضيفا الى تطلع الشركات الاسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.

لافتاً الى زيارة رئيس وزراء اسبانيا قبل نهاية شهر اغسطس القادم لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون المستقبلي مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق في عدد من المشروعات مثل مشروع ازدواج وكهربة وتطوير الاشارات بخطي قليوب/ منوف /طنطا ، وقليوب/شبين القناطر/ الزقازيق بتمويل ميسر من الحكومة الأسبانية، اضافة الى قيام تحالف شركة “ميتسوبيشي” اليابانية و”CAF” الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأنفاق في مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق “حلون – المرج” وتدبير التمويل اللازم للمشروع.

وأكّد الفريق مهندس كامل الوزير، أنَّ الوزارة لديها خطة لتحديث قطارات الخطين الاول والثاني، حيث يعمل حالياً 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول كما انه جاري شراء عدد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الاول و يعمل حاليا 4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتمّ التعاقد على 6 قطارات جديدة مكيفة لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب.

كما وجه الوزير قيادات وزارة النقل بتقديم قائمة للسفير الاسباني بأهم المشروعات التي تنفذها الشركات الاسبانية في مصر وأخرى للمشروعات التي تشرف على تنفيذها الشركات الاسبانية وتقوم باعداد المستندات الخاصة بها وثالثة للمشروعات الجاري التفاوض عليها ومطلوب تمويلها والقائمة الرابعة للمشروعات المتاحة للادارة والتشغيل في مجال السكك الحديدية امام الشركات الاسبانية.

وأكد الوزير أن الوزارة حاليا تنفذ خطة لادخال القطاع الخاص في مجال ادارة وتشغيل وسائل النقل، مشيرا الى ان 6 قطارات تالجو الجديدة التي تم التعاقد عليها وعربات النوم الجديدة الجاري التفاوض عليها مع تالجو تشكل فرصا ايجابية امام الشركات الاسبانية العاملة في مجال ادارة وتشغيل هذه النوعية من القطارات

ولفت الى أن دخول القطاع الخاص في مجال الاداره والتشغيل لعدد من انشطه السكه الحديد سيساهم في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب.

و كذلك سيساهم في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم موارد مضيفا ان اهم الأنشطة الاخرى المطروحة للاستثمار بها تشمل ( انشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – انشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – انشاء شركة للخدمات المتكاملة – انشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – انشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الدعوة للسفير الاسباني بالقاهرة لزيارة عدد من المشروعات المشتركة بين الجانين والجاري تنفيذها، وهو ما قوبل بالترحاب الشديد من السفير الاسباني بالقاهرة الذي اكد تطلعه الى هذه الزيارات الميدانية .