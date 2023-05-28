تحالف من 5 بنوك يدبر قرضاً مشتركًا بقيمة 6.3 مليار جنيه لصالح «فيرست ديزاين»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تحالفا مصرفيا مكونا من 5 بنوك وقع مؤخراً على قرض مشترك بقيمة 6.3 مليار جنيه لصالح شركة «فيرست ديزاين» للتنمية والاستثمار العقارى بهدف تمويل شراء وحدات سكنية و إدارية و تجارية تامة الإنشاء و جاهزة للتسليم بمشروعات «مدينتى» و«الرحاب» و«سيليا» التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.

وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن البنوك المشاركة فى تدبير القرض ضمت كلا من الأهلى المصرى ومصر والمصرف المتحد والقاهرة والمصرى لتنمية الصادرات.

وأشارت إلى أنه تم صرف الشريحة الأولى من القرض المشترك الثلاثاء الماضى دون تحديد قيمتها.

وتأسست شركة «فيرست ديزاين» للتنمية والاستثمار العقارى فى أغسطس 2020 بغرض تطوير مشروعات سكنية وإدارية وتجارية فى منطقتى الرحاب ومدينتى شرق القاهرة وبرأسمال مرخص 200 مليون جنيه مناصفة بين بنكى الأهلى المصرى ومصر قبل إعادة طرح أسهمها للاكتتاب ليصل إجمالى المساهمين إلى 6 بنوك.

وتوزعت المساهمات بواقع 17.25 مليون بنسبة %34.5 للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر و10 ملايين (%20) مناصفة بين بنكى قناة السويس وتنمية الصادرات و3 ملايين (%6) للمصرف المتحد، و2.5 مليون (%5) للبنك المصرى الخليجى.

ووقعت شركة «فيرست ديزاين» فى سبتمبر 2020 عقد تمويل مشترك مع تحالف يضم 6 بنوك بقيمة 5 مليارات جنيه بغرض الإنفاق على تطوير مشروعات سكنية وإدارية وتجارية على مساحة 341 ألف متر، بمدينتى الرحاب ومدينتى بأجل زمنى يصل إلى 10 سنوات.