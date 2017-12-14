تحالف من 4 بنوك يدرس تمويل مشروعات للإنتاج الحربى

أحمد عاشور شكل تحالف من 4 بنوك لجنة مشتركة لدراسة حزمة من المشروعات، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، تمهيداً لتدبير التمويل اللازم لها خلال الفترة المقبلة. وقال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر لـ«المال» - على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017» الذى اختتم أعماله السبت- إن اللجنة تضم بنو

أحمد عاشور

شكل تحالف من 4 بنوك لجنة مشتركة لدراسة حزمة من المشروعات، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، تمهيداً لتدبير التمويل اللازم لها خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر لـ«المال» – على هامش مؤتمر «أفريقيا 2017» الذى اختتم أعماله السبت- إن اللجنة تضم بنوك «مصر» و«الأهلى» و«تنمية الصادرات» و«التنمية الصناعية» وعضوية البنك المركزى، وهيئة الإنتاج الحربى، لدراسة صلاحية المشروعات التى تعتزم «الإنتاج الحربى» إقامتها.

وتابع أن المشروعات تتضمن تأسيس منشآت صغيرة وصناعية ولم يتم الاستقرار حتى الآن على حجم التمويل، أو توزيعه بين البنوك الأربعة المتحالفة.

وكشفت «المال» أمس، عن اعتزام «الإنتاج الحربى» إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية «الفوتوفولتية» بالتعاون مع شركة «TBEA، صن أورازيز» الصينية بمحافظة أسوان بقدرة إنتاجية ميجاوات سنوياً، على أن يكون الإنتاج عبر مرحلتين بواقع 500 ميجاوات لكل مرحلة، باستثمارات إجمالية 2 مليار دولار، بالمشاركة بين الجهتين، بنسب تصل إلى %51 للإنتاج الحربى و%49 لصالح الشركة الصينية.

وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى – فى تصريحات سابقة – إن الوزارة تركز على زيادة استغلال الطاقات المتاحة من خلال إقامة مشروعات قومية كبرى، تتطلب توفير تمويل مالى ضخم، وكذلك تطوير لخطوط إنتاج قائمة لزيادة إنتاجها لتلبية مطالب السوق.