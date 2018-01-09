تحالف من مساهمي ميراكو يعترض على الشطب الاختياري من البورصة

شريف عمر: يعتزم تحالف استثمارى، يسيطر على %18 من أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف «ميراكو»، اتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارية، لإيقاف قرار مجلس إدارة الشركة بالشطب الاختيارى من البورصة. يضم التحالف 3 كيانات أمريكية؛ صندوق «كيمبر لايت فرونتير أفريكا»، الذى…

شريف عمر:

يعتزم تحالف استثمارى، يسيطر على %18 من أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف «ميراكو»، اتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارية، لإيقاف قرار مجلس إدارة الشركة بالشطب الاختيارى من البورصة.

يضم التحالف 3 كيانات أمريكية؛ صندوق «كيمبر لايت فرونتير أفريكا»، الذى يملك %6.1 من أسهم ميراكو، وشركة «كونراد هيلتون فاونديشن»، المالكة لنحو 119 ألف سهم بنسبة %0.79، ومثلهم لجامعة «فاندر بيلت»، الى جانب شركة مصر للتأمين التى تبلغ حصتها %4.5، ومصر لتأمينات الحياة المالكة %4، فضلا عن بعض المساهمين الأفراد المالكين لنحو %1.

أعلنت ميراكو خلال النصف الثانى من العام الماضى، الموافقة على الشطب الاختيارى من البورصة، وعقدت جمعية عمومية غير عادية فى ديسمبر الماضى، وتأجلت لعدم اكتمال النصاب القانونى الى أمس الإثنين.

قال مصدر وثيق الصلة بالتحالف، أن المساهمين سجلوا اعتراضهم خلال الجمعية العمومية المنعقدة أمس، وقال إن الشركات الأمريكية اتجهت خلال العام الماضى لشراء حصص فى ميراكو، من خلال السوق الثانوية، لرغبتها فى الاستفادة من الرواج الاستثمارى المنتظر للشركة، فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف بنوفمبر 2016، بجانب باقى خطط الإصلاح، التى أطلقتها الحكومة المصرية.

تابع المصدر فى تصريح لـ«المال»، إن التحالف قدم مذكرة اعتراض للهيئة العامة للرقابة المالية منذ عدة أيام، موضحا أن المساهمين فوجئوا مع نهاية العام الماضى، برغبة إدارة الشركة بالشطب من البورصة، دون سابق إنذار، ما دفعهم للاعتراض على القرار، لا سيما أن توقيت اتخاذه يترتب عليه انخفاض سعر شراء أسهم المتضررين من الشطب، الذى يحتسب بناء على أعلى سعر سوقى للسهم خلال آخر 6 أشهر سابقة.

يشار إلى أن سهم ميراكو موقوف التعامل به فى البورصة منذ عدة أشهر، لقرار الشركة بالشطب الاختيارى، و تداول السهم آخر مرة، قرب مستوى 110 جنيه.

لفت المصدر إلى أن التحالف الأجنبى تواصل مع باق المساهمين، على رأسهم شركة مصر للتأمين، التى تملك %4.5 من أسهم ميراكو، بجانب بعض صغار المساهمين، للاعتراض على خطوة الشطب، كما يخطط لمخاطبة نيابة الأموال العامة بهذا الشأن.

أشار إلى أن %79 من أسهم ميراكو مملوكة لمؤسسات أجنبية تعمل فى مجال صناعة التكييفات، ويرغبون فى تعظيم مكاسبهم عبر زيادة حصصهم فى الشركة من خلال الشطب من البورصة.

يذكر أن الرقابة المالية وافقت فى سبتمبر الماضى، على الدراسة المالية المقدمة من شركة أصول عربية للاستشارات المالية، والتى حددت 89.84 جنيه، كقيمة عادلة لسهم «ميراكو» النقدية، بناء على تقييمه بطريقة خصم التدفقات النقدية بمبلغ 33.69 جنيه، والقيمة الدفترية عند 9.82 جنيه.

قال المصدر أن مذكرة الاعتراض التى قدمها تحالف المساهمين للرقابة المالية، تضمنت إخلال الشركة بقانون سوق المال، فيما يخص تعيين عضوى مجلس إدارة مستقلين، كما تنص بنود الحوكمة بالقانون، بجانب عدم تلق المساهمين الأجانب دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، فضلا عن الاعتراض على طريقة تحديد القيمة العادلة لسهم ميراكو.

يبلغ رأسمال ميراكو 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل الملكية بين %32.5 لصالح شركة ميديا إلكتريك الهولدنية، و%24.9 لشركة يونيتد تكنولوجيز كندا ليمتد، و %11.73 لشركة الصين افريكا اليكتريال ايكيوبمنت للاستثمار، و%10.094 لشركة كاريير للاستثمار بى فى، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى حققت الشركة صافى ربح 422.6 مليون جنيه، مقابل 158.732 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من 2016.