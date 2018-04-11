تحالف من أساتذة مصريين يعتزم إنشاء جامعة فى العاصمة الإدارية

أحمد عاشور: علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن تحالفا بقيادة محمود هاشم، رئيس الجامعة الألمانية السابق، بالإضافة لرئيس إحدى اللجان الاقتصادية فى مجلس النواب، يعتزم إنشاء جامعة أوروبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.وقالت المصادر إن التحالف يضم أستاذة مصريين، يعملون فى جامع

أحمد عاشور:



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن تحالفا بقيادة محمود هاشم، رئيس الجامعة الألمانية السابق، بالإضافة لرئيس إحدى اللجان الاقتصادية فى مجلس النواب، يعتزم إنشاء جامعة أوروبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر إن التحالف يضم أستاذة مصريين، يعملون فى جامعات أوروبية، وأن التكلفة الاستثمارية المتوقعة تصل إلى مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم الحصول على الموافقة المبدئية، من القائمين على العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت المصادر أن المشروع الجديد يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بإنشاء جامعات جديدة عبر توأمة مع مؤسسات تعليمية أوروبية تحتل مراكز متقدمة فى البحث العلمى.

وكان الرئيس قد أعلن خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة مطلع مارس، أنه لن تتم الموافقة على إنشاء جامعات جديدة إلا إذ كانت حاصلة على توأمة من إحدى أعلى 50 جامعة على مستوى العالم. وحسب المصادر، تعتزم مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب إنشاء 6 جامعات جديدة فى العاصمة الإدارية، من بينها الجامعة الكندية الجارى تنفيذها حاليا.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية مارس الماضى، على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، وتنظيم المؤسسات الجامعية، وتم إحالة القانون إلى مجلس النواب، وقال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى إن القانون سينظم إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التى ستقام فى مصر وداخل العاصمة الإدارية الجديدة خصوصا.

