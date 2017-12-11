تحالف مصري يفوز بالحقوق الحصرية لتذاكر كأس العالم المميزة

محمد فتحى فاز تحالف مصري تمثله شركتي "پرايم تورز وبوك يور ستار" بحقوق الوكالة الحصرية لتذاكر بطولة كأس العالم "روسيا 2018" المميزة "VIP" داخل جمهورية مصر العربية وبداية بيع وتسويق هذه الباقات داخل مصر من اليوم لراغبي المشاركة في تشجيع المنتخب القومي المصري خلال نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف ال



محمد فتحى

فاز تحالف مصري تمثله شركتي “پرايم تورز وبوك يور ستار” بحقوق الوكالة الحصرية لتذاكر بطولة كأس العالم “روسيا 2018” المميزة “VIP” داخل جمهورية مصر العربية وبداية بيع وتسويق هذه الباقات داخل مصر من اليوم لراغبي المشاركة في تشجيع المنتخب القومي المصري خلال نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف القادم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته شركة “ماتش هوسبيتاليتي” الدولية منذ قليل بأحد فنادق القاهرة للكشف عن عروض وباقات كأس العالم “روسيا ٢٠١٨” وذلك بحضور باسكال بورتيه رئيس شركة “ماتش هوسبيتاليتي” الدولية المتعاقدة على الحقوق الحصرية للباقات المميزة “هوسبيتاليتي باكدچز” مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لأربعة كؤس عالم متتالية ونديم دراز مسئول التسويق لأوروپا وإفريقيا.

وقال بورتيه أنه يعتقد أن كأس العالم القادم في روسيا سيكون أفضل كأس عالم تم تنظيمه في التاريخ، خصوصا بعد النجاح منقطع النظير الذي حظى به تنظيم روسيا لكأس العالم للقارات “روسيا ٢٠١٧”.

وأشار إلى أن الفرق المتأهلة لكأس العالم هذه المرة تعطي نكهة مختلفة نظرا لوجود بعض المنتخبات لأول مرة بعد طول غياب، مما سينعكس على زيادة نسبة الحضور والمشاركة للجمهور، متمنياً التوفيق للمنتخب المصري وكذلك للمنتخب بلاده فرنسا في هذه النهائيات.

وشرح بورتيه خلال الحدث الباقات التي تطرحها ماتش هوسبيتاليتي من خلال وكلائها في مصر والتي تشمل باقات منفصلة لكل مباراة على حدة أو باقات لمباريتين أو الثلاث مباريات التي ستلعبها مصر في دور المجموعات.

وأوضح بورتيه أن كل باقة مقسمة بدورها إلى عدة درجات على حسب مستوى التذكرة المطروحة والتي تبدأ من ٥٩٥ دولار منوهاً أن هناك طلب مختلف على كل مباراة حيث يوجد طلب منقطع النظير مثلاً على مباراة مصر والسعودية التي تفتتح بها المملكة مشاركتها في كأس العالم وتعتبر حدثاً قومياً للجانب السعودي، ناثحاً الجميع بشراء التذاكر مبكراً قبل أن تنفذ.

شارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة على رأسهم ڤكتوريا لوپيريوڤا سفيرة كأس العالم وملكة جمال روسيا السابقة، كما شارك بالحضور أيضاً الوزير عمرو الجارحي وزير المالية وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة. تواجد في الاحتفالية أيضاً عدد من نجوم الرياضة المصرية منهم الكابتن محمود الخطيب رئس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مجدي عبد الغني والكابتن والفنانين أحمد السقا وتامر هجرس والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعدد من أعضاء مجلس النواب.