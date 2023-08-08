تحالف مصري سعودي يؤسس KUD العقارية ويطلق أول مشروعاتها بغرب القاهرة

أعلنت شركة KUD للتطوير العقاري انطلاق أعمالها بالسوق العقارية المصرية بشراكة مصرية سعودية، كما تجهز لإطلاق أول مشروعاتها في غرب القاهرة باستثمارات 2.7 مليار جنيه.

قال سامي العطاس، شريك مؤسس بشركة KUD للتطوير العقاري، إن النهضة العمرانية التي تنفذها مصر حاليا وتدشين جيل من المدن الجديدة، ساهم في ظهور فرص استثمارية واعدة، بالإضافة لوجود طلب حقيقي وقوي بالسوق العقارية المصرية، مع تقديم الحكومة لمحفزات استثمارية للمطورين المحليين والأجانب، كلها عوامل جذب للاستثمار الأجنبي.

العطاس: السوق العقارية المصرية ذات جاذبية استثمارية قوية

وأضاف أن السوق العقارية المصرية تعد الأكبر في أسواق المنطقة، ويساهم الدعم الحكومي القوي للقطاع في تشجيع أي مستثمر للتواجد في مصر، كما أن شبكة الطرق والمحاور التي قامت الدولة بتنفيذها أدت لربط كافة المدن ببعضها البعض مما يحقق تنمية شاملة.

ولفت إلى أن اختيار شركة KUD للتطوير العقاري للتعاون معها في تنفيذ مشروعات بالسوق المصري؛ يرجع إلى الخبرة القوية التي يتمتع بها القائمون على الشركة ومساهميها، وسابقة أعمالهم المميزة، وكذلك تشابه الرؤى والأفكار بين الشركاء، ووجود خطة استراتيجية عمل طموحة نحو الاستثمار في مزيد من المشروعات بالسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المخطط الاستثمار في مناطق جديدة خلال الفترة المقبلة ومنها المناطق الساحلية، كما تفكر الشركة في التركيز على تنفيذ مشروعات سكنية وتجارية، فهناك فجوة بين العرض والطلب حول هذه المشروعات، كما أن هناك طلبا قويا من العملاء المحليين والأجانب على هذه المشروعات.

السبع: انطلاق الشركة برأسمال وخبرات قوية يدعم خططها

وقال محمد السبع، رئيس القطاع التجارى بشركة KUD للتطوير العقاري، إن التعاون مع شريك سعودي وإطلاق شركة KUD برأسمال قوي يعتبر انطلاقة قوية في السوق العقاري، حيث أن وجود رؤية واضحة وموقف مالي قوي يعزز أي خطة استثمارية ويدعم التنفيذ والتسليم وفقا للمواعيد المحددة

كما جاء اختيار الشركة لمنطقة غرب القاهرة لإطلاق أول مشروعاتها بها نظرًا لما تتمتع به حجم التنمية قوي، بالإضافة إلى خطة الدولة لتكون عاصمة سياحية لمصر.

وأشار إلى أن أول مشروعات الشركة سيكون بالقرب من مدخل مدينة الشيخ زايد، وهو مشروع سكني فندقي تجاري، وتم اختيار موقع مميز للمشروع، فهو يطل مباشرة على الطريق الصحراوي أمام مكتب حازم حسن، حيث يعد الموقع المميز إضافة قوية للمشروع، فهو يزيد من قيمته الاستثمارية، ويضمن أعلى عائد على الاستثمار للعملاء.

وتابع: تم التعاقد مع مكتب حافظ للاستشارات الهندسية ليكون استشاريا معماريا للمشروع، فهو أحد المكاتب ذات الخبرة وسابقة الأعمال القوية، وتم الاتفاق معه على تنفيذ مشروع يكون أيقونة ونموذجا في منطقة غرب القاهرة، كما يحقق على استفادة من موقعه وتواجده في غرب القاهرة، ويلبي تطلعات العملاء.

حافظ: نخطط للاستفادة من المزايا الاستثمارية

وأكد المهندس محمد حافظ، رئيس مكتب حافظ للاستشارات الهندسية، أن التعاون مع شركة KUD في هذا المشروع ذي الموقع المميز يضيف لسابقة أعمال الشركة، ويدفع للعمل بجهد وبأعلى معايير الابتكار لتحقيق أقصى استفادة من الموقع المميز للمشروع ولتنفيذه بأعلى معايير الجودة.