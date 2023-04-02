تحالف مصري بقيادة «آيدام» يوقع بروتوكول تعاون لتطوير المجمع الطبي لـ«السكر والصناعات التكاملية» تكنولوجيًا

نجح تحالف مصري بقيادة شركة “آيدام” للرعاية الصحية، وبالتعاون مع شركة KMS Healthcare لتطوير وتشغيل وإدارة المراكز الطبية وتطوير البنية التحتية و التقنية، وشركة EDHP والتي تدعم التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمريض من خلال منظومة متكاملة من البرمجيات و التطبيقات الخاصة بالتأمين الطبي وإدارة المنشآت الطبية، في توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “السكر والصناعات التكاملية المصرية” بالحوامدية، والتي تهدف إلى تطوير وتشغيل وإدارة المجمع الطبي الخاص بشركة “سكر الحوامدية”، ورقمنة نظام المعلومات به لرفع كفاءة الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع الطبي للعاملين بالشركة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

يأتي ذلك استمراراً لسلسلة النجاحات التي بدأتها “آيدام” للرعاية الصحية، و انطلاقاً من مسؤوليتها لتحسين مستوى الخدمات الصحية لمجتمع أفضل، ويعد هذا التعاون باكورة التحالف المصري بين الثلاث شركات والذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من المراكز الطبية ورفع كفاءة العاملين بها لنهضة الرعاية الصحية في مصر.

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور، إيهاب كامل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آيدام، عن سعادته بهذا التحالف القوي والذي سيثمر عنه المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة لتوفير الخدمات الصحية المتميزة بما يخدم فئة كبيرة من المواطنين بكافة القطاعات بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي 2030، مشيراً إلى أن المجمع الطبي الخاص بشركة سكر الحوامدية يخدم أكثر من 80 ألف شخص من موظفي شركة سكر الحوامدية (16 ألف عامل بأسرهم)، إضافة إلى سكان منطقة الحوامدية، كما يعد ذلك التعاون بوابة لخدمة المرضى القادمين من محافظات صعيد مصر بوجه عام، حيث يتزاحم مئات المواطنين يومياً للاستفادة من خدمات المستشفى.

ويقع المجمع الطبي الخاص بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية على مساحة 10 فدان و تتسع ل 180 مريض داخلي، كما تتنوع خدماتها بين العيادات الخارجية و التحاليل و الأشعة والعناية المركزة والطوارئ و تحتوي على ٦ غرف عمليات بالإضافة لخدمات الغسيل الكلوي.

الجدير بالذكر أن شركة آيدام تتبنى نهجاً حديثاً لتقديم الرعاية الطبية الذكية المتكاملة، يجمع مهنيي الرعاية ومقدميها حول احتياجات متلقي الخدمات الطبية لضمان تلقي الأفراد لرعاية متكاملة تتناسب مع ظروف الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، وتحسين أداء الخدمات الصحية وقدرتها على تقديم الرعاية إلى المرضى تتسم بالجودة بما يعزز تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية عن طريق حلول ذكية وبسيطة، و تستهدف “آيدام” الوصول بخدماتها المتميزة في الرعاية الصحية لأكثر من 2.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، خاصة مع الخطة التوسعية التي تتبناها الشركة.