تحالف مصري إماراتي لنقل الركاب.. والتذكرة بـ 8 جنيهات

أحمد عاشور تحالفت شركة مجموعة الإمارات الوطنية، مع شركة مواصلات مصر، لتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائق الجودة لربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمترو الأنفاق محطة جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.وقال عباس مراد، مدير العلاقات العامة بشركة مواصلات مصر، إن المشروع الجديد يستهدف الشريحة المتوسطة وا

أحمد عاشور

تحالفت شركة مجموعة الإمارات الوطنية، مع شركة مواصلات مصر، لتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائق الجودة لربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمترو الأنفاق محطة جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

وقال عباس مراد، مدير العلاقات العامة بشركة مواصلات مصر، إن المشروع الجديد يستهدف الشريحة المتوسطة والعليا، الذين يبحثون عن وسيلة نقل ذكية وحضرية، مضيفاً أن سعر التذكرة من المقرر أن تتراوح ما بين 7 و8 جنيهات.

وذكر أن البنية التحتية ستوفرها الدولة من خلال جامعة القاهرة، ووزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة البيئة.