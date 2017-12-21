تحالف مصرى يستحوذ على نوفا الصناعية

❏ مصادر: «هيكلة» مستشاراً مالياً للصفقة.. و«CIBC» سمسار نقل الملكيةشريف عمراستحوذ تحالف استثمارى من 3 رجال أعمال مصريين، على كامل أسهم استاندر الصناعية "نوفا"، بعد شراء حصة مؤسس الشركة المهندس مصطفى محمد.وقالت مصادر مقربة من الصفقة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن "نوفا" تمتلك م

❏ مصادر: «هيكلة» مستشاراً مالياً للصفقة.. و«CIBC» سمسار نقل

الملكية

شريف عمر

استحوذ تحالف استثمارى من 3 رجال أعمال مصريين، على كامل أسهم استاندر الصناعية “نوفا”، بعد شراء حصة مؤسس الشركة المهندس مصطفى محمد.

وقالت مصادر مقربة من الصفقة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن “نوفا” تمتلك مصنعاً للسخانات الكهربائية والغاز، والغلايات، علاوة على سخانات الطاقة الشمسية، بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وأضافت أن التحالف مكون من رجلى أعمال وسيدة، مهتمون بالاستثمار فى السوق المصرية، ويركزون على الفرص المتاحة بقطاع صناعة السخانات المستخدمة فى المنازل، فى ظل التوسعات العمرانية الحالية التى ينفذها القطاع الخاص، والحكومى.

وتطرقت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين بدأت منذ فترة قصيرة، وتم الاتفاق على تنفيذ الأستحواذ بالقيمة الأسمية لسهم «نوفا» والبالغة 10جنيهات، وتولت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية CIBC، مهام نقل الملكية بسوق الصفقات فى البورصة، خلال الأسبوع الحالى، فيما لعبت شركة هيكلة للاستشارات المالية، مهام المستشار المالى للصفقة.

وأشارت إلى أن المُلاك الجدد لـ “نوفا” يعكفون على تنفيذ خطة لزيادة إنتاجية المصنع، بالتزامن مع زيادة الصادرات، للاستفادة من تنافسية الصناعة المحلية بعد تحرير سعر الصرف، لافتة إلى أن الشركة تصدر حالياً %15 من الإنتاج.

وأكدت أنه تم تمويل صفقة الاستحواذ عبر السيولة الذاتية لتحالف المستثمرين، وعلمت «المال» أن المشترين الجدد يدخلون السوق المصرية لأول مرة، رافضين الكشف عن قيمة الصفقة أو رأسمال “نوفا” الحالى.

وشهد سوق الصفقات فى البورصة مؤخراً، تنفيذ عمليتين بقيمة 2.099 مليون جنيه على 299 ألف سهم من شركة ستاندر الصناعية، وهو ما علقت عليه المصادر بالإشارة إلى أنها ضمن عمليات نقل الملكية لتحالف المستثمرين.

وأكدت المصادر أن “نوفا” تخطط لطرح منتجات جديدة مرتبطة بصناعة السخانات، والبوتاجازات المنزلية.

وتأسست “نوفا” فى أبريل 2010، من خلال رجل الأعمال مصطفى محمد، الذى عمل على طرح منتجات الشركة فى السوق المحلية والخارجية، وتمتلك العديد من رخص تصنيع الأجهزة المنزلية، من بينها السخانات الكهربائية المعزولة، والشوايات الكهربائية، والسخانات، والغسالات.