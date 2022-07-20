تحالف «مصرى – عالمى» بصدد الفوز بمناقصة استشارى تطوير «النقل العام» بالقاهرة

تستعد وزارة البيئة لترسية منافسة الاستشارى الخاص بمشروع تطوير هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة على تحالف مصرى عالمى، مكون من 3 كيانات -اثنتان مصريتان وأخرى أجنبية- بعد منافسة مع 4 تحالفات أخرى.

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة إن لجنة من الوزارة انتهت مطلع الأسبوع الحالى من فض المظاريف الفنية للتحالفات الخمسة المتنافسة على اقتناص مناقصة استشارى مشروع تطوير هيئة النقل العام للعمل بالأتوبيسات الكهربائية، بدلًا من البنزين والسولار، وتم تحديد اسم التحالف الفائز بالمناقصة.

«البيئة» أخطرت المتقدمين بالنتيجة.. ومنحتهم 10 أيام لإبداء الملاحظات

وأوضح المصدر أن 5 تحالفات هى التى وصلت إلى مرحلة البت المالى للعروض المتقدمة، وأنه تم إعلان الجميع بالنتيجة، مع إعطائهم مهلة 10 أيام لإبداء أى ملاحظات أو التقدم باستفسارات، لتقوم الوزارة من خلال اللجنة المختصة بالرد عليها، وتوضيح أسباب اختيار التحالف الفائز.

وشدد على أنه لن يتم إعلان التحالف الفائز بمناقصة التطوير إلا بعد مرور 10 أيام من إخطار الشركات بالنتيجة، ليعقب ذلك بدء جولة من المفاوضات بين الطرفين تتعلق بتفاصيل عمليات التطوير، تمهيدًا لإبرام التعاقد، وسيكون على التحالف الانتهاء من أعماله فى غضون عام من بدايتها.

وأوضح أن مسئوليات التحالف الفائز بالمناقصة تتمثل فى دراسة الموقف الحالى داخل هيئة النقل العام، بما يشمله ذلك من حالة المركبات المستخدمة ومدى استهلاكها وإمكانيات استبدالها، وكذلك تحديد وضع البنية التحتية للجراجات وخطوط السير، وبناء مواصفة مناسبة لتنفيذ مشروع التطوير، وصياغة استراتيجية للهيئة للتوسع فى مجال الاعتماد على الوحدات الكهربائية، والمساعدة فى أعمال الدعم الفنى والاشراف على التنفيذ.

ولفت إلى أن هناك تحالفين آخرين تقدما من قبل باستمارة إبداء الرغبة فى المنافسة على المناقصة لكنهما لم يتقدما بعروض فنية مع التحالفات الخمسة الأخرى التى وصلت للمرحلة النهائية من المنافسة.

وأوضح أن التحالفات المتنافسة ضمت مجموعة من كبرى الشركات المصرية والعالمية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، إذ من أهم شروط المنافسة وجود شراكات عالمية ومحلية ضمن كل تحالف، بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية الخارجية فى عملية التطوير، إلى جانب المصرية الأكثر دراية بأوضاع النقل العام والمسارات التى تسلكها الأتوبيسات المستهدف تطويرها.

يذكر أنه سيتم تمويل مشروع تطوير هيئة النقل العام بالقاهرة فى مرحلته الأولى -التى تشمل تشغيل نحو 100 أتوبيس كهربائي- من خلال تخصيص 40 مليون دولار مقتطعة من التمويلات التى أعلن البنك الدولى عام 2020 عن إتاحتها لمصر بقيمة 200 مليون دولار، فى إطار مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ فى القاهرة الكبرى.

وتغطى هذه المرحلة نحو %20 من الوحدات التى ترغب الهيئة فى شرائها، والبالغة 500 أتوبيس كهربائي، على أن تتولى الهيئة فى وقت لاحق تمويل باقى احتياجاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.