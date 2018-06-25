تحالف مصرى – صينى يقتنص أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين

يضم أبناء حسن علام وشنغهاى إليكتريك و«دونج فانج» كتب – عمرسالم:فاز تحالف مصرى - صينى، يضم شركات أبناء حسن علام، وشنغهاى إليكتريك و«دونج فانج«، بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات.

يضم أبناء حسن علام وشنغهاى إليكتريك و«دونج فانج»



كتب – عمرسالم:

فاز تحالف مصرى – صينى، يضم شركات أبناء حسن علام، وشنغهاى إليكتريك و«دونج فانج«، بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات.

وكانت 3 تحالفات عالمية خاضت المنافسة على محطة فحم الحمراوين نهاية مايوالماضى، وتقدم كل منها بعرضين للوزارة، وقدم التحالف المصرى – الصينى 4.4 مليار دولار للعرض الأساسى و4.58 مليار دولار للبديل، وعرض التحالف اليابانى- المصرى 6.19 مليار دولار للأساسى و6.61 مليار دولار للبديل، بينما عرضت شركة «جنرال إليكتريك« الأمريكية 5.2 مليار دولار للأساسى و5.34 مليار دولار للبديل.

وكشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء – فى تصريحات لـ”المال” – أن التحالف المصرى – الصينى هو الأقل فى تكلفة إنشاء المحطة، لافتا إلى أنه سيتم التفاوض معه على بنود التعاقد الخميس المقبل، على أن يتم التوقيع النهائى على العقد الخاص بالمشروع قبل حلول أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن التحالف المصرى – الصينى سيتولى تدبير %78 من التمويل من الصين، مقابل %22 عبر البنوك العاملة فى السوق المصرية، ومن المرتقب أن يتم الانتهاء من تدبير التمويل خلال 6 أشهر بحلول 2019.

وأوضح أن التمويل المحلى سيكون فى حدود 950 مليون دولار، ما يعادل 17 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع الذى سيتم تنفيذه بتكنولوجيا صينية يستغرق 6 أعوام، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل فى عام 2025.

وسيتولى التحالف الفائز بالمشروع عمليات استيراد الفحم الخام اللازم من اليابان، وتتولى شركة أبناء حسن علام تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية الخاصة بالمحطة، ومن المقرر إنشاء ميناء خاص ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع.

يذكر أن العروض مستوفاة للاشتراطات التى حددتها «الكهرباء» واستشارى المشروع، ومطابقة للمواصفات الأوروبية، وتلزم الفائز بإنشاء ميناء خاص باستيراد الفحم اللازم للتشغيل.

وتقدم التحالف المصرى – الصينى بسعر شراء الطاقة بنحو 5.4 سنت لكل كيلووات ساعة، فيما عرض التحالف اليابانى – المصرى 4.5 سنت لكل كيلووات، مقابل 7 سنتات للتحالف الأمريكى بقيادة جنرال إليكتريك.

ويعد مشروع «فحم الحمراوين»، الأول من نوعه الذى يطرح وينفذ فى مصر، بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروع للشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة قيمة تكلفة المشروع بعد التنفيذ الذى يستغرق نحو7 سنوات.