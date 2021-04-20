تحالف «مصرى- خليجى» يشكل «بروق للتنمية» للاستثمار بالعاصمة الإدارية

أسس تحالف مكون من ثلاث شركات هى High Speed القطرية، والفضا للمقاولات الإماراتية، بجانب أحد الكيانات المصرية شركة بروق للتنمية العقارية بهدف الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مصادر مقربة من الشركات إن «بروق العقارية» تنوى إنشاء مبنى إدارى تجارى متنوع الاستخدامات بالعاصمة الإدارية بعدما حصلت على قطعة أرض مساحتها 8 آلاف متر بالقرب من محور الشيخ زايد بالعاصمة، وسيتم إطلاق اسم «سبارك» على المشروع الجديد.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن إجمالى القيمة الاستثمارية للمشروع يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، مؤكدة أن إجمالى استثمارات التحالف يقارب مليار دولار فى مشروعات عقارية بدول الخليج العربي.

وأشارت المصادر إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها فى السوق المصرية ستقارب 8 مليارات جنيه خلال 2021 بمجالات متنوعة، وقد تشهد شراكة مع كيانات عدة بالوطن العربى.

ونوهت المصادر بأن رجل الأعمال خالد إسماعيل سيتولى رئاسة مجلس إدارة شركة «بروق» للاستفادة من خبراته الخارجية لتملكه مشروعات فى المغرب وفرنسا وقطر ودبي.

وأكدت المصادر أن مبنى سبارك سيتكون من دور أرضى بخلاف 9 متكررة، وهو من تصميم شركة معمار للاستشارات الهندسية.

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة مؤخراً انتشاراً لافتاً فى المشروعات الإدارية والتجارية فى منطقة الداون تاون، نظرا الموقعها المتميز، حيث تتوسط مناطق سكنية ذات كثافة، بجانب القرب من فندق الماسة والنهر الأخضر والحى الحكومى ومحطة المونوريل، ومجاورتها لحى المال والأعمال ومنطقة الأبراج.