تحالف مصرى – إماراتى يقتنص محطة معالجة مياه المحسمة

عمر سالمفاز التحالف المصرى – الإماراتى "متيتو أوفرسيز ليمتد وحسن علام للإنشاءات"، بمناقصة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، بمحافظة الإسماعيلية، وكشف مصدر حكومى لـ«المال»، أن إجمالى التكلفة تتخطى 1.5 مليار جنيه، ، موضحاً أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع العقد.وأضاف أن المنافسة انحس

عمر سالم

فاز التحالف المصرى – الإماراتى “متيتو أوفرسيز ليمتد وحسن علام للإنشاءات”، بمناقصة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، بمحافظة الإسماعيلية، وكشف مصدر حكومى لـ«المال»، أن إجمالى التكلفة تتخطى 1.5 مليار جنيه، ، موضحاً أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع العقد.

وأضاف أن المنافسة انحسرت بين 4 تحالفات هى “أكواليا الأسبانية – أوراسكوم المصرية- أكسيونا الإسبانية”، و”فاباج النمساوية – طلعت مصطفى القابضة”، و”تحالف السويدى مع شركة سويز فرنسية”، وأخيرًا تحالف “كونكورد مع شركة أبينجوا الإسبانية”.

تأتى المحطة فى إطار تنفيذ المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، واستكمالا لمشروعات تنمية محور قناة السويس، وسيناء.

من المقرر أن تقام المحطة على مساحة 150 فداناً، بطاقة مليون متر مكعب يومياً، على أن يبدأ التنفيذ خلال يونيو المقبل، ولمدة 12 شهرًا، مع 60 شهرًا “تشغيل وصيانة”.

وتقام المحطة بنظام تنفيذ «EPC» الذى يعتمد على تولى الشركات الفائزة تصميم وتنفيذ المشروع، موضحًا أن شركة خطيب وعلمي، هى الاستشارى الخاص، وتعمل بمجال الاستشارات، والتصميمات الهندسية، وادارة المشروعات، ومصنفة رقم 40 على مستوى العالم، طبقا لإحصائيات 2017.

وكان وزير الإسكان مصطفى مدبولى قد صرح أمام الرئيس السيسى فى يناير الماضى أنه جارى تنفيذ مشروعات للمعالجة الثلاثية لكل م مصرفى بحر البقر والمحسمة بمنطقة القناة للاستفادة من المياه المنتجة فى الزراعة.