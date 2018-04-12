تحالف مصرى – أردنى للمنافسة على مشروعات الطاقة المتجددة

■ الرومى: إنتاج 200 ميجاوات من الشمس والرياح العام الحالى عمر سالمأسست مؤسسة «تربل إم» المصرية والعون المتطورة للمقاولات الأردنية، الشركة المصرية الأردنية للطاقة المتجددة، برأسمال يصل لنحو 90 مليون جنيه؛ لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.وقال حاتم الرومى، ا

■ الرومى: إنتاج 200 ميجاوات من الشمس والرياح العام الحالى

عمر سالم

أسست مؤسسة «تربل إم» المصرية والعون المتطورة للمقاولات الأردنية، الشركة المصرية الأردنية للطاقة المتجددة، برأسمال يصل لنحو 90 مليون جنيه؛ لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.

وقال حاتم الرومى، العضو المنتدب للشركة، إن «المصرية الأردنية للطاقة المتجددة» أول تحالف عربى يسعى لتنفيذ مشروعات داخل مصر والأردن، وإعداد كوادر عربية تستطيع منافسة الشركات الأجنبية، وتقديم جميع الحلول والأنظمة المبتكرة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن «المصرية الأردنية للطاقة المتجددة» تستهدف اقتناص تنفيذ محطات شمس ورياح بقدرة 200 ميجاوات خلال العام الحالى سواء فى مصر أو الأردن.

وأشار إلى مفاوضات مع عدد من مستثمرى الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان؛ للمشاركة فى تنفيذ محطات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، بالإضافة إلى مفاوضات للمشاركة فى تنفيذ محطات رياح برأس غارب.

وتعتزم الشركة المصرية الأردنية للطاقة المتجددة افتتاح أفرع جديدة فى السعودية، وعدد من الدول العربية، وزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

يُذكر أن شركة تربل إم المصرية والعون الأردنية فى تنفيذ محطة رياح بمنطقة الراجف فى الأردن بقدرة 86 ميجاوات، ومحطة رياح الطفيلة بالأردن بقدرة 100 ميجاوات.

وﻛﺎﻧﺖ «ﺍﻟﻤﺎﻝ» ﻗﺪ ﺍﻧﻔﺮﺩﺕ ﺑﻨﺸﺮ اﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2023، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ7100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 12 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.