تحالف مصرفي يرتب قرضًا بـ 962 مليون جنيهًا لتمويل تأسيس فروع جامعات أوروبية بمصر

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، بصفته وكيل التمويل وبمشاركة بنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي، في إتاحة قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 962 مليون جنيهاً مصريًا لصالح شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير لإنشاء فروع للجامعات الأوربية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في بيان، إن التمويل يأتي في ضوء استراتيجية البنك التي تستهدف توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومن بينها مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن نجاح البنك الأهلي المصري في قيادة هذا التحالف يؤكد على استمرار مشاركاته الفعالة و المتنامية وتأكيدًا لدوره الرائد في السوق المصرفية المصرية، وأن البنك لديه القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

المشروع يتضمن إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية العريقة منها جامعة لندن

وأكد محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية أن المشروع يتضمن إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوروبية العريقة منها فرع جامعة لندن التي تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، وستقدم الجامعة 12 تخصصًا وعدة برامج هندسية تمنح الدرجات العلمية تحت الإشراف الأكاديمي من كلية جولد سميث وتحالفات أكاديمية لدراسة القانون في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا تضم كلية بيركبيك والكلية الملكية بلندن و كلية الملكة ماري وكلية الدراسات الشرقية والافريقية وكلية لندن الجامعية UCL.

وقال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي إن المشاركة في هذا التمويل تتيح فرصة الحصول على الدرجات العلمية المهنية المتخصصة إلى جانب تمكينه من العمل مع مجموعة من الأشخاص ذوي الخبرة والاستفادة من خبراتهم وآرائهم مما يعزّز قدرته التنافسية في سوق العمل بباقة متنوعة من ذوي المهارات والتخصصات الجديدة تتوافق مع رؤى وتوجهات القيادة السياسية في مصر.

وذكر حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة بنك التنمية الصناعية أن المشاركة في تمويل هذا الصرح التعليمي الكبير، تأتي فى ظل دور البنوك لتعزيز الصلة بين المنظومات التعليمية المصرية ومثيلاتها في المملكة المتحدة بما يعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب من ناحية ومن ناحية أخرى مواكبة سوق العمل العالمي واستقبال الطلاب من جميع دول العالم .

وأضاف أن بنك التنمية الصناعية من منطلق دوره التنموي على أتم الاستعداد لتمويل الحضانات التي تقام داخل الجامعات تشجيعا للشباب وريادة الأعمال.

أحمد السرسي: مدة التمويل الكلية تصل 7 سنوات.. وحصة البنك الأهلي 462 مليون جنيهًا

وقال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن المشروع الممول يؤكد على دور البنك الرائد للمشاركة في جهود تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المغذية لسوق العمل المصري بمعظم احتياجاته من الكوادر البشرية المؤهلة حيث يستهدف التمويل مشروع استضافة اولى الجامعات الاوروبية بمصر بالعاصمة الادارية الجديدة بما يساعد على تحقيق التنمية وتعظيم شأن البحوث والمعرفة لتحقيق النهضة الشاملة.

وأشار أيمن حجازي رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري إلى أن التحالف يستهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فروع الجامعات الأوروبية بمصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكون من خمس مراحل تشتمل على 16 مبنى، بحيث تتضمن كل مرحلة عدد من الكليات المختلفة من خلال إنشاء فروع لمجموعة من الجامعات الأوربية ذات مرتبة عالمية متقدمة والتي تقدم خدمات تعليمية وبحثية متخصصة.

وقال أحمد السرسي رئيس القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن حصة البنك الأهلي المصري من التمويل المشترك بلغت 462 مليون جنيه، وبلغت حصة بنك التنمية الصناعية 200 مليون جنيه، فيما بلغت حصة البنك العقاري المصري العربي 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المدة الكلية للتمويل تصل الى 7 سنوات.