تحالف مصرفي يدبر 300 مليون جنيه إضافية لإيفر جرو للأسمدة

منى عبدالباريوافق تحالف مصرفي مكون من البنك العربي الأفريقي الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والبنك الأهلي المصري، على زيادة قيمة التمويل الممنوح لشركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، بواقع 300 مليون جنيه، ليصبح إجمالي التمويل الممنوح للشركة بالعملة المحلية 715 مليون جنيه، و102.6 مليون دولار.قالت

منى عبدالباري

وافق تحالف مصرفي مكون من البنك العربي الأفريقي الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، والبنك الأهلي المصري، على زيادة قيمة التمويل الممنوح لشركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، بواقع 300 مليون جنيه، ليصبح إجمالي التمويل الممنوح للشركة بالعملة المحلية 715 مليون جنيه، و102.6 مليون دولار.

قالت أميرة الشريف، الشريك بمكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، المستشار القانوني للبنوك الثلاثة في الصفقة، إن التمويل الإضافي توجيهه لعمل توسعات للشركة وزيادة قدراتها الإنتاجية، بمصنعها بمدينة السادات، عبر إضافة 26 فرناً لإنتاج فوسفات البوتاسيوم، وعدة وحدات لإنتاج حمض الكبريتيك وكلوريد الكالسيوم، وحمض الفوسفور، وثنائي فوسفات الكالسيوم.

وكانت “إيفر جرو” حصلت على تمويل إسلامي مشترك طويل الأجل من البنوك الثلاثة في 2015 بقيمة 415 مليون جنيه، و102.6 مليون دولار، لتوفير 70% من التمويل الخاص بإنشاء مصنع الشركة بمدينة السادات، وكان سري الدين الممثل القانوني للبنوك في الصفقة أيضا.

وقال مكتب سري الدين، في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن التمويل الإجمالي الممنوح من البنوك الثلاثة لـ”إيفر جرو” ارتفع عقب هذه الزيادة لتصبح قيمته الإجمالية 1.215 مليار جنيه، صرفت بالكامل.

يشار إلى أن شركة إيفر جرو التي تعمل بالسوق المصرية منذ 2006 تستهدف إنتاج مليون طن أسمدة متخصصة وكيماويات نهاية العام الحالي، في إطار خطتها لزيادة طاقتها الإنتاجية من حامض الكبريتيك، وحامض الفسفوريك، وسلفات البوتاسيوم، وكلوريد الكالسيوم.