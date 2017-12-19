تحالف مصرفي يدبر تمويلًا لشركة السعودي للبلاستيك

المال - خاصحصلت شركة مصنع البلاستيك السعودي، على تمويل مشترك بقيمة 13.5 مليون دولار، و120 مليون جنيه، من كونسورتيوم مصرفي، يضم بنك الإسكندرية انتيزا سان باولو، وبنك الإمارات دبي الوطني، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج عبوات التعبئة البلاستيكية، مملوك للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.وقا

المال – خاص

حصلت شركة مصنع البلاستيك السعودي، على تمويل مشترك بقيمة 13.5 مليون دولار، و120 مليون جنيه، من كونسورتيوم مصرفي، يضم بنك الإسكندرية انتيزا سان باولو، وبنك الإمارات دبي الوطني، لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج عبوات التعبئة البلاستيكية، مملوك للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت أميرة شريف، الشريك الرئيسي بمكتب سري الدين، إن المكتب قام بدور المستشار القانوني للبنوك في هذه العملية لأغراض إعداد مستندات التمويل وعقد التمويل والتفاوض بخصوصها.

ويهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع تصميم وإنشاء وتشغيل مصنع جديد، لإنتاج عبوات التعبئة البلاستيكية مملوك لشركة مصنع البلاستيك السعودي.