تحالف مصرفي من 12 بنكًا يمنح «إيفرجرو للأسمدة» قرضًا بنحو 400 مليون دولار

وقعت مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة مع تحالف مصرفي من 12 بنكًا عقد قرض مشترك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، يعادل 6.3 مليار جنيه مصري.

وبحسب بيان صادر من الشركة، يقود التحالف كل من البنك الأهلي المصري وبنك المشرق، ولم يكشف البيان عن اسماء العشرة بنوك الأخرى المشاركة في التمويل.

وقالت إيفرجرو للأسمدة إن هذا القرض من أكبر القروض الدولارية التي تمنحها البنوك لشركات القطاع الخاص بالسوق المصرية في مجال الأسمدة البوتاسية خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت أن القرض بعد إحدى ركائز برنامج الإصلاح المالي للمجموعة برعاية البنك المركزي المصرى.

القرض عبارة عن 326 مليون دولار لإعادة تمويل التسهيلات القائمة للبنوك.. و74 مليون لتمويل التوسعات

وأشارت الشركة إلى أن برنامج الإصلاح المالي للمجموعة يتضمن منح قرض مشترك دولاري يرتبه بنك المشرق والبنك الأهلي المصري وبمشاركة 10 بنوك مصرية بقيمة 400 مليون دولار منها 326 مليون دولار، لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة للبنوك المشاركة في ذلك القرض المشترك، كما يتضمن 74 مليون دولار لتمويل استكمال إنشاءات المرحلة الثالثة من مجمع السادات الصناعي.

وقال محمد الخشن رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجرو للأسمدة، إن المجموعة تثمن مساندة البنك المركزي والقطاع المصرفي لمجموعة ايفرجرو وتقديم كل الدعم لبرنامج الإصلاح المالي للمجموعة وزيادة قدراتها الانتاجية من خلال تمويل توسعاتها الصناعية الجديدة.

مشيرا الي ان القطاع المصرفي هو الشريك الأصيل لقطاع الصناعات الوطنية في مصر.

وأكد الخشن أن تمويل توسعات المجموعة الصناعية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع منتجات الشركة من 817,000 طن حاليا إلى 1,150,000 طن سنويا.

وقال أحمد خليفة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو للأسمدة إن أعمال استكمال الإنشاءات للمرحلة الثالثة بالمجمع الصناعي بمدينة السادات ستستغرق 9 شهور وسوف تضيف طاقة إنتاجية جديدة بدءا من أول يناير 2022 قدرها 110 آلاف طن من الاعلاف الحيوانية والسمكية.

كما ستضيف نحو 100 ألف طن من أسمدة السوبر فوسفات و90 ألف طن من كلوريد الكالسيوم و33 ألف طن من حمض الفوسفوريك.

وأشار خليفة إلى أن المجموعة أكبر منتج أسمدة بوتاسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وثالث أكبر منتج على مستوى العالم بطاقة إنتاجية 1,150,000 طن سنويا والتي تصدر حوالى 65% من انتاجها الى اكثر من 33 دولة، بما يوفر لخزينة الدولة أكثر من 200 مليون دولار سنويا، تكلفة استيراد الأسمدة البوتاسية من الخارج، فضلا عن توفير ما يزيد عن 250مليون دولار حصيلة صادرات متوقعة للمجموعة بعد اكتمال المرحلة الثالثة من المجمع الصناعي بمدينة السادات.

هشام عكاشة: البنك الأهلي يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحرص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الكبرى، بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة في الإنتاج المحلي، خاصة المشروعات التي تساعد في الحد من الاستيراد وتساعد علي زيادة الصادرات المصرية، وزيادة القدرات التصديرية للدولة.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة للبنك الأهلي إن دور مصرفه القيادي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة يمثل استكمالاً للنجاحات المتعددة التي حققها البنك في العمليات التمويلية الداعمة للاقتصاد القومي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، وبذلك يواصل البنك الأهلي المصري صدارته على مستوى البنوك في مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا خلال السنوات الماضية في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات.

عمرو البهي: بنك المشرق يسعى للمساهمة بدور فعال فى دعم الاقتصاد المصري

وذكر عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، أن البنك يسعى دائما للمساهمة بدور فعال فى دعم الاقتصاد المصري، وأن تمويل الانشطة الصناعية الوطنية، خاصة تلك التي تستهدف التصدير هو أحد محاور خطة عمل البنك.

وأضاف أن نشاط تصنيع الاسمدة يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والغذائي، فضلا عن قدرته على تغطية جانب من احتياج السوق المحلي من الاسمدة كبديل وطني للمنتجات المستوردة، وتعزيز حصيلة العملات الاجنبية للدولة بما يدعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.

وقال أحمد نجم نائب أول الرئيس – رئيس قطاع الشركات ببنك المشرق مصر إن النجاح في إغلاق التمويل المشترك لشركة ايفرجرو هو استمراراً للنجاحات التي يقدمها بنك المشرق فى مجال ترتيب التمويلات المشتركة بالسوق المصري، حيث نجح البنك خلال السنوات السابقة فى ترتيب عدد من التمويلات المشتركة العملاقة بمشاركة بنوك مصرية وعالمية، تتفق جميعاً فى كونها مشروعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري وتعزز من الحصائل التصديرية وتخفض العجز بالميزان التجاري وتدعم برنامج الدولة للتنمية الاقتصادية.