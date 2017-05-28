تحالف مصرفي لتدبير 4 مليارات جنيه لأبو هشيمة

محمد سالم:

دخلت شركة أسمنت المصريين، التى يساهم بها ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، فى مفاوضات مع تحالف مصرفى محلى، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمصنعها الأول، ومجمع مواد البناء، الذى تتولى تدشينه بمحافظة سوهاج.

وقال مصدر لـ«المال»، إن التحالف يضم كل من، الأهلى، وبنك مصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، وجار الاتفاق على التفاصيل الخاصة بمذكرة الشروط والأحكام، تمهيدا لمخاطبة شريحة أخرى من البنوك المحلية، للمشاركة فى تدبير السيولة المطلوبة، والمقرر منحها بأجل زمنى، يصل إلى 10 أعوام متضمنًا فترة سماح فى حدود عامين، لا تُسدد فيها أقساط.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لمجمع مواد البناء نحو 5.9 مليار جنيه، موزعة بواقع 5 مليارات لمصنع الأسمنت، و155 مليونًا لمصنع ألواح الأسمنت المدعمة بالألياف، و380 مليون جنيه لإنتاج الجير، و100 مليون لتصنيع أكياس الأسمنت، و75 مليونًا لإنتاج الطوب الأسمنتى، ومحطة خرسانة جاهزة، ومخزن لحديد التسليح بتكلفة 195 مليون جنيه، تبعًا لتصريحات رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، خلال شهر أبريل الماضى.

وقدر أبو هشيمة فترة الانتهاء من تدشين المجمع الجديد بالكامل خلال عامين، لافتًا إلى أنه يوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وآلاف من الفرص غير المباشرة.

وتتولى شركة «Sinoma -CDI» الصينية، تصميم وتوريد وإنشاء مصنع إنتاج الكلينكر والأسمنت، بطاقة 6 آلاف طن كلينكر، يومياً بما يعادل 2 مليون طن سنويًا من الأسمنت الرمادى، ويعتمد المصنع على الفحم كمصدر للطاقة، وفقًا للمعايير البيئة الحديثة المتوافق عليها.

وحصلت أسمنت «المصريين» فى نوفمبر الماضى، على رخصة جديدة، ضمن مزايدة لهيئة التنمية الصناعية، كما حصلت كل من «جنوب الوادى»، و«السويدى» على رخصة مماثلة، وبلغت قيمة التراخيص الثلاثة 500 مليون جنيه، بواقع 160 مليونًا و300 ألف جنيه للرخصة، باستثمارات متوقعة 15 مليار جنيه، تبعا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة، طارق قابيل.

وتصل الطاقة الإنتاجية المخططة للرخص الثلاثة إلى 6 ملايين طن، تضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، البالغة 60 مليون طن، لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، فى ظل توسع الدولة فى المشروعات القومية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت «المال» مطلع العام الجارى عن اتفاق شركة السويدى للأسمنت، مع تحالف مصرفى يضم بنوك (الأهلى، ومصر، وقطر الوطنى، والعربى الإفريقى الدولى) للحصول على قرض تصل قيمته إلى نحو 4 مليارات جنيه، لتمويل توسعاتها فى مجال إنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادى، بمختلف أنواعه، بينما تسعى شركة جنوب الوادى للأسمنت لاقتراض نحو مليار جنيه لإنشاء خط جديد.

