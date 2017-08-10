تحالف مصرفى يعيد هيكلة مديونية المصرية للهيدروكربون

أمنية إبراهيم تعكف قائمة البنوك الدائنة للشركة المصرية للهيدروكربون «EHC» على الانتهاء من إعادة هيكلة مديونية بقيمة إجمالية 385.6 مليون دولار، وتعديل برنامج سداد أقساط الدين وفوائده بعد تأخر الشركة عن السداد منتصف العام الماضى. ويشارك فى القرض الدولارى المشترك تحالف يضم 11 بنكاً أبرزها

أمنية إبراهيم

تعكف قائمة البنوك الدائنة للشركة المصرية للهيدروكربون «EHC» على الانتهاء من إعادة هيكلة مديونية بقيمة إجمالية 385.6 مليون دولار، وتعديل برنامج سداد أقساط الدين وفوائده بعد تأخر الشركة عن السداد منتصف العام الماضى.

ويشارك فى القرض الدولارى المشترك تحالف يضم 11 بنكاً أبرزها: «التجارى الدولى، ومصر، والأهلى المتحد ـ مصر ومركزه الرئيسى بالبحرين، والقاهرة، والمصرف العربى الدولى، وعوده».

وقال مصدر مصرفى مطلع لـ «المال»، إن البنوك بصدد الانتهاء من الاتفاق على الشكل النهائى لبرنامج السداد فى غضون الأسابيع المقبلة، وترحيل 3 أقساط، تأخرت الشركة عن سدادها تخص يونيو وديسمبر 2016، ويونيو الماضى، لأسباب خارجة عن ارادتها، نتيجة تأخر افتتاح مصنعها بالعين السخنة لمدة عام، نظراً لعدم صدور تراخيص التصدير واشتراطات الحماية المدنية.

وأضاف أنه من المقرر تشغيل المصنع خلال سبتمبر المقبل، وأن البنوك المشاركة فى التمويل زارت موقع مصنع الشركة فى 14 مايو الماضى للتحقق من سير العمل واقتراب التشغيل الفعلى قبل توقيع عقود هيكلة المديونية.

وأشار إلى أن إجمالى المديونية المستحقة على الشركة (أصل القرض + الفوائد) تبلغ 385.6 مليون دولار، موزعة بواقع 85.84 مليون دولار لصالح البنك التجارى الدولى، و76.87 مليون دولار لبنك مصر، و43.6 مليون دولار للأهلى المتحد ـ مصر، و33.2 مليون للأهلى المتحد ـ البحرين، 31 مليون لبنك القاهرة.

فيما يبلغ نصيب كل من: البنك العربى 20 مليونًا، وعوده 15 مليونًا، والمصرف العربى الدولى 20 مليونًا، البركة 15 مليونًا، والمصرى الخليجى 20 مليونًا، وبنك SAIB 25 مليون دولار.

ووقع القرض 2013، بأجل 10 أعوام، بقيمة 328 مليون دولار، شارك فيه 11 بنكاً، بغرض توفير السيولة اللازمة للشركة لإنشاء مصنع لإنتاج نترات الأمونيا بالعين السخنة، ضمن مجمع ضخم لصناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية قدرت حينها بنحو 3 مليارات دولار.

ويعد هذا المصنع الأول فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج الأمونيا، وهى المادة الخام التى تدخل فى المنتجات ذات القيمة المضافة، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بحوالى 2000 طن يومياً، و650 ألف طن سنوياً.