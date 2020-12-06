تحالف مصرفى يضخ شريحة جديدة بمليارى جنيه للدولية لاستخلاص الزيوت

وافق تحالف مصرفى مكون من 7 بنوك محلية على ضخ شريحة تمويلية جديدة بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه لصالح الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس.

كانت الشركة وقعت، فى سبتمبر 2018، عقد تمويل بقيمة 2.4 مليار جنيه مع 5 بنوك شملت كلًا من الأهلى المصرى، وأبو ظبى الأول، والقاهرة، العربى، وقناة السويس، بغرض إنشاء مجمع صناعى متكامل لاستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، بطاقة مستهدفة 1.5 مليون طن سنويًا، وطلبت رفع قيمة التمويل لتصل الى 4.4 مليار جنيه، عبر إضافة شريحة جديدة بنحو مليارى جنيه، بغرض الإنفاق على رأس المال العامل.

انضمام «الإمارات دبى» و«البركة مصر» عبر تغطية متساوية بقيمة 400 مليون جنيه

وعلمت «المال»، أن الزيادة الجديدة فى قيمة القرض تمت تغطيتها من جانب ذات التحالف المصرفى، تحت قيادة البنك الأهلى المصرى، بصفته وكيل التسهيل والمرتب الرئيسى، بجانب مشاركة بنكين آخرين هما «الإمارات دبى الوطنى» و«البركة – مصر»، واللذين ساهما فى تغطية شريحة بقيمة 400 مليون جنيه، بالتساوى بينهما.

وقالت مصادر على صلة بالمشروع إن الشركة وقعت عقود زيادة التمويل نهاية الأسبوع الماضى، وجارٍ حاليًا أخذ الموافقات النهائية للبنوك، واستكمال الإجراءات المسبقة للسحب، تمهيدًا لاستخدام السيولة والإنفاق على دورة رأس المال العامل.

ولعب البنك الأهلى المصرى دور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ووكيل التمويل والضمان، فيما تولى بنك أبو ظبى الأول دور المرتب الرئيسى الأولى وبنك الحساب، وقامت بقية البنوك المشاركة فى التحالف بدور المرتب الرئيسى.

وتبلغ فترة التمويل، متضمنًا الشريحة الجديدة، نحو 7 أعوام، شاملة فترتى السحب والسماح.

ويستهدف المشروع تعزيز التكامل الصناعى والمنافسة المحلية والدولية وتوفير منتجات بمواصفات عالمية وأقل تكلفة داخل السوق المصرية والعربية، دعمًا للاقتصاد الوطنى، ويستوعب آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتخفيض حجم الواردات من زيوت الطعام، وفق بيان صحفى سابق من شركة أويلكس.