تحالف مصرفى يدرس تدبير تمويل بقيمة 900 مليون جنيه لـ«إيفر جرو» للأسمدة

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تحالفًا مصرفيًا يدرس تدبير قرض بقيمة 900 مليون جنيه لشركة «إيفر جرو للأسمدة المتخصصة»، بغرض تمويل رأس المال العامل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن التحالف المصرفى سيضم من 5 إلى 6 بنوك، بقيادة و«الأهلى المصرى» و«العربى الأفريقى».

وأشارت إلى أنه تتم حاليًا إعادة جدولة مديونيات بالجنيه مستحقة على «إيفر جرو» لصالح مجموعة من البنوك، مشيرة إلى أن مدة الجدولة ستصل إلى 13 عامًا.

وتعمل شركة «إيفر جرو» فى تصنيع وتسويق الأسمدة المتخصصة فى مصر والشرق الأوسط، وتم تأسيسها عام 2006 لتقوم بتصنيع وتسويق منتجات الأسمدة وطرحها فى الأسواق الدولية

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