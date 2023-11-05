تحالف مصرفى يدبر قرضاً بقيمة 950 مليون جنيه لصالح «الخرافى ناشيونال»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تحالفًا مصرفيًا مكونًا من 5 بنوك يستعد لتدبير قرض مشترك لصالح شركة الخرافى ناشيونال، بقيمة 950 مليون جنيه.

وقالت مصادر لـ«المال» إن البنوك المشاركة فى تدبير القرض، تضم كلًا من «saib» بصفته المرتب الرئيسى، إلى جانب «البركة» و«الاستثمار العربى – aiBANK»، و«التنمية الصناعية»، و«المصرى لتنمية الصادرات – EBANK».

وتُعد «الخرافى ناشيونال» من كبرى الشركات العاملة فى السوق المصرية بقطاع المقاولات المتكاملة، مثل أعمال البنية التحتية والمرافق العامة، وبصفة خاصة شبكات المياه والصرف الصحى والغاز والوقود، وإنشاء وتشغيل محطات الكهرباء والأعمال الكهروميكانيكية.

وأشارت المصادر إلى أن «الخرافى ناشيونال» تهدف إلى استخدام القرض فى إنجاز المشروعات المسندة لها فى مختلف القطاعات الحيوية، وذلك دعمًا للنمو المستمر فى حجم أعمالها.

وحصلت «الخرافى ناشيونال» مؤخرًا على قرض إسلامى مشترك بقيمة 1.65 مليار جنيه، وقامت شركة «أبو ظبى الإسلامى كابيتال -ADI Capital»، الذراع المصرفية الاستثمارية لمصرف «أبوظبى الإسلامي- مصر ADIB Egypt»، بإتمام ترتيب التمويل بصفتها مستشارة ومسوقة الأوحد.

وتصل حجم أعمال «الخرافى ناشيونال» فى مصر إلى 11 مليار جنيه، وقامت الشركة خلال عام 2020 بزيادة رأسمالها إلى 610 ملايين، لمقابلة حجم الأعمال التى تسعى للتعاقد على تنفيذها.