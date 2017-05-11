تحالف مصرفى لتدبير 3 مليارات جنيه لشركة رؤية

توصلت مجموعة “رؤية” القابضة للاستثمار العقارى، إلى اتفاق مع بنكى “الأهلى المصرى” و “العربى الأفريقى الدولى” للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، لتمويل استثمارات وتوسعات فى مجال الإسكان العائلى والسياحى، بالإضافة إلى هيكلة مديونيات قائمة.

وقالت مصادر لـ “المال” إن التحالف البنكى الذى يرتب القرض المشترك أرسل، قبل أيام، مذكرة الشروط والمعلومات لمجموعة من المصارف المحلية، لأخذ موافقاتها على المشاركة فى تدبير السيولة المطلوبة من جانب الشركة، تمهيدا لإعداد العقود النهائية، وتوقيعها وصرف القرض خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضافت أن التمويل يجرى تدبيره بأجل زمنى يصل إلى 6 سنوات، ويوجه لتمويل استثمارات الشركة، بالإضافة إلى سداد مديونيات قائمة ، رافضة الإفصاح عن تفاصيلها.

وتباشر “رؤية” حاليا تنفيذ 3 مشروعات عقارية، الأول : “ستون بارك” القاهرة الجديدة، ويضم 1430 وحدة، ما بين فيلات وعمارات ومبان إدارية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، والثانى: ” تلال السخنة” وتقوم بتطويره على مساحة 2.5 مليون متر مربع بطول 6 كليو مترات، وقامت مؤخرًا بنقل الطريق الساحلى المؤدى إلى المشروع، ليصبح خلف القرية على الجبل؛ لخدمتها بالكامل، ويبلغ طوله 9 كم، وتحملت الشركة تكلفة النقل بالكامل، وهى 90 مليون جنيه.

والمشروع الثالث يقام على 35 فدانًا ويطلق عليه اسم “هضبة” ويضم “تاون هاوس” وفيلات بمساحات من 150 إلى 240 مترًا.

تأسست “رؤية”عام 2007 لتضم 13 شركة تزيد استثماراتها على 3 مليارات دولار، برأسمال عامل يقدر بحوالى 2 مليار جنيه، وبمساحات أراض قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع ، تبعا لما هو منشور على موقعها الإلكترونى.

وفى مارس 2015 تولت شركة “بايونيرز” القابضة شراء %60 من أسهم “رؤية” وفى يونيو 2015 شاركها صندوقان فى استثماراتها، ليصبح هيكل ملكيتها الآن 52.2 % لـ “بايونيرز” و34.4% للمهندس هشام شكرى، الرئيس الحالى للمجموعة، و 8.8 % لصندوق “إيجى كاب” للاستثمار و%4.4 لصندوق “كاسل بروبرتى”.