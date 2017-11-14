تحالف مصرفى عالمي يقرض البنك المركزى 3.1 مليار دولار

محمد سالم أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، سداد مبلغ 2 مليار دولار فى 9 نوفمبر 2017 قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء، لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها. وكشف فى بيان عن القيام بإبرام اتفاقية جدي



محمد سالم

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، سداد مبلغ 2 مليار دولار فى 9 نوفمبر 2017 قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء، لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.

وكشف فى بيان عن القيام بإبرام اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء فى 13 نوفمبر 2017 مع نفس مجموعة البنوك الدولية وهم :Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, J.P. , Nomura International plcatixisMorgan Securities plc, N

وأكد البنك المركزى أن الاتفاق الجديدة بقيمة 3,1 مليار دولار لمدة عام، وقد بلغ اجمالى الطلبات المقدمة 4,3 مليار دولار مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى الجارى تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.

وتمت العملية الجديدة مع البنوك مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة فى ديسمبر 2018 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 فى حوزة البنك المركزى والمدرجة في بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.