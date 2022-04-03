قفز سهم شركة الصناعات الغذائية العربية ـ دومتي بنحو 10% بعد دقائق من الاعلان اليوم الأحد عن عرض شراء لأسهم الشركة.

وصعد سهم دومتي إلى مستوى 4.4 جنيه مسجلاً تداولات قدرها 4.5 مليون جنيه، عبر بيع وشراء مليون سهم تقريباً.

وأعلنت دومتي اليوم عن تلقيها عرض من شركةExpedition Investment – كيان مؤسس بالتحالف مع مستثمرين – لشراء حتى 90% من الاسهم بسعر 5 جنيهات للسهم.

يذكر أن «دومتى» أعلنت مطلع العام الماضى عن توقيع اتفاقية الشراكة مع «فريزلاند كامبينا الهولندية» رابع أكبر شركة ألبان على مستوى العالم، موضحة أن هذه الشراكة تختص بإنشاء كيان مشترك لبيع وتصدير الجبن إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.

وتستحوذ «دومتى» على %49 من أسهم الكيان الجديد، بينما تستحوذ «Friesland Campina »على %51 من الأسهم، فيما يقدر رأس المال المدفوع للشركة الجديدة بنحو 600 ألف دولار.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة «دومتى» فى أول 9 شهور من 2021 عن نمو إيراداتها لتصل إلى 2.27 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 2.17 مليار خلال الفترة نفسها من 2020.

وحققت «دومتى» أرباحا بلغت 51 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور المنتهية فى سبتمبر الماضى مقابل 41.3 مليون فى الفترة المقارنة من 2020 فى ظل تعافيها من قرارها الأخير بإيقاف التعامل مع جميع الوكلاء بالأجل.