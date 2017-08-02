تحالف مستثمرين يستحوذ على 90% من السعودية المصرية للسمسرة

شريف عمر:استحوذ تحالف يضم مجموعة مستثمرين محليين عاملين فى مجال المحاسبة المالية، على %90 من رأسمال الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، ومن بين المستثمرين عمر عبدالحميد الذى يتولى حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارتها.وتمتلك المجموعة السعودية القابضة للاستثمار والمملوكة لرجل الاعمال الس

شريف عمر:

استحوذ تحالف يضم مجموعة مستثمرين محليين عاملين فى مجال المحاسبة المالية، على %90 من رأسمال الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، ومن بين المستثمرين عمر عبدالحميد الذى يتولى حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارتها.

وتمتلك المجموعة السعودية القابضة للاستثمار والمملوكة لرجل الاعمال السعودى عبدالعزيز الجميعة %99.5 من رأسمال السعودية المصرية.

قال عمر عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة السعودية المصرية، إن الملاك السعوديين لجأوا للإيقاف المؤقت لنشاط الشركة منذ بداية العام الحالى، نظرًا للأوضاع التى تشهدها سوق المال، وانخفاض أحجام التداول.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ «المال»: إنه تم تكوين تحالف من مستثمرين محليين، اتفق مع الشركة السعودية على شراء %90 من الاسهم بقيمة تقارب 4.5 مليون جنيه، فيما تحتفظ المجموعة السعودية القابضة بنحو %10 فى إطار رغبة التحالف فى الإبقاء على مساهمة السعوديين للاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أن رأسمال الشركة يبلغ حالياً 5 ملايين جنيه، وهناك خطة لزيادته إلى 10 ملايين، فى إطار السعى لإضافة مزيد من آليات التداول ومنها الشراء الهامشى، والبيع والشراء فى الجلسة الواحدة، بالإضافة لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والادارية، وإعادة تفعيل وتنشيط ذراع إدارة المحافظ، من خلال الترويج للشركة فى الأسواق الخليجية ومنها السعودية.

وأوضح نائب رئيس السعودية المصرية، أن الشركة كانت تملك 11 فرعاً للسمسرة فى عدة محافظات، إلا أنها قررت إغلاقها والاكتفاء بالفرع الرئيسى لتقليل التكاليف، ولا توجد خطة لإعادة افتتاح فروع جديدة، وأن التركيز فى المرحلة الراهنة ينصب على إنهاء التوافق مع قواعد سوق المال فى توفير الأنظمة التكنولوجية اللازمة للعمل.

جدير بالذكر أن السعودية المصرية احتلت المرتبة 131 بين شركات السمسرة بنهاية تداولات أول 7 شهور من العام الحالى، وذلك عن مجمل ادائها منذ مايو الماضي.