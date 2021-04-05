تحالف «مزايا» الإماراتية و«جلوبال» يؤسس «باور هاوس» للتطوير العقارى

أسس تحالف يضم شركتى «مزايا» المتحدة الإماراتية و«جلوبال» للإنشاءات المصرية شركة «باور هاوس» للتطوير العقارى بهدف اختراق السوق العقارية فى مصر.

وقال رامى الجمال، العضو المنتدب لشركة مزايا المتحدة، إنها تملك خبرات تمتد لنحو 18 سنة فى السوق الإماراتية، ونفذت أكثر من 28 مشروعاً سكنياً متنوعاً، وتوجهت فى الفترة الأخيرة لاختراق السوق المصرية من خلال إنشاء شركة «باور هاوس» بالشراكة مع «جلوبال» المصرية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن «باور هاوس» حصلت على قطعة أرض مساحتها 3500 متر بمنطقة الدوان تاون فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطط لإقامة مشروع تجارى وإدارى عليها تحت مسمى «مرسى مول» باستثمارات تقارب 480 مليون جنيه، وبالفعل استطاعت الشركة بيع نحو %80 من وحداته.

يذكر أن شركة جلوبال للإنشاءات مملوكة لرجل الأعمال محمد كامل، الذى يملك مساهمات أخرى فى شركة «لاسيرنا جروب»، فى حين يملك رجل الأعمال هانى عزب شركة «مزايا» الإماراتية.

الجمال : إطلاق مرتقب لمشروع جديد بقيمة 550 مليون جنيه واختراق القطاع السكنى عبر حدائق العاصمة

وأشار «الجمال» إلى أن الشركة مهتمة بمواصلة التوسع فى السوق المصرية، وتستعد فى الفترة المقبلة للإعلان عن مشروع جديد بالمجال الإدارى والتجارى، بحجم استثمارات مرتقبة تدور حول 550 مليون جنيه.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية من أبرز المشروعات القومية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة، والتى تحظى باهتمام رئاسى وحكومى يعزز فرصة المطورين الجدد على الابتكار وطرح منتجات جديدة للعملاء.

وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة مؤخراً انتشاراً لافتاً فى المشروعات الإدارية والتجارية فى منطقة الداون تاون، يتم تأسيسها من خلال شراكات بين مجموعة من شركات التطوير العقارى أو رجال الأعمال، وذلك لاستغلال الموقع المتميز لمنطقة الداون تاون التجارية، والتى تتوسط مناطق سكنية ذات كثافة، بجانب القرب من فندق الماسة والنهر الأخضر والحى الحكومى ومحطة المونوريل، ومجاورتها لحى المال والأعمال و منطقة الأبراج.

وأكد «الجمال» أن «باور هاوس» تخطط للتوسع النوعى خلال الفترة المقبلة من خلال اقتحام المشروعات السكنية، وفى هذا الاطار تنوى الحصول على قطعة أرض بمدينة حدائق العاصمة.

وتقع مدينة «حدائق العاصمة» غرب مدينة بدر، ورصدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما يفوق 8.5 مليار جنيه لإنشاء 33 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، كما وقعت الهيئة عقداً مع الشركة العربية للاستثمار العمرانى – إحدى شركات مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة – لبيع «عينى ونقدى» لمساحة 5 آلاف فدان؛ وذلك لإقامة مجتمع عمرانى متكامل بالمدينة، على غرار مشروعيها الرحاب ومدينتى.